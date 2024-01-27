Чемпионат Италии. «Венеция» – «Тренто», «Скафати» примет «Тревизо»

Теги результаты чемпионат Италии Скафати Рейер Венеция Тренто Тревизо Баскетбол

Сегодня в рамках регулярки итальянской Серии А пройдут два матча.

«Венеция» дома сыграет с «Тренто», «Скафати» примет «Тревизо».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Рейер Венеция – Тренто
Дата проведения
27 января, 21.30, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Скафати – Тревизо
Дата проведения
27 января, 22.30, «PalaMangano»
Онлайн матча

Положение команд: Брешия – 13-4, Венеция – 12-5, Виртус – 12-5, Милан – 11-6, Наполи – 11-6, Реджо-Эмилия – 10-7, Тренто – 9-8, Пистоя – 9-8, Ваноли Кремона – 8-9, Скафати – 8-9, Динамо Сассари – 7-10, Дертона – 7-10, Варезе – 6-11, Виктория Либертас – 5-12, Тревизо – 5-12, Бриндизи – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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