Дражен Анзулович: «Несколько человек в составе «Самары» играет на уколах»

Теги Локомотив-Кубань Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» – 76:91.

Главный тренер «Самары» посетовал на травмы у нескольких игроков команды.

«Поздравления «Локо». Об игре можно много говорить, но можно просто ее посмотреть. О многих вещах я говорить не буду, потому что есть определенные правила.

Многое в матче решили первые 5 минут, за которые мы получили что-то около 18 очков. Потом стали играть более собранно, приблизились в счете, но к тому моменту как нам удалось выйти вперед, у нас сразу трое игроков уже еле двигали ноги.

Сразу несколько человек в нашем составе играет на уколах. Мы старались, но без здорового разыгрывающего сложно», – сказал Дражен Анзулович.

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