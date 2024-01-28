Дражен Анзулович: «Несколько человек в составе «Самары» играет на уколах»

Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» – 76:91.

Главный тренер «Самары» посетовал на травмы у нескольких игроков команды.

«Поздравления « ». Об игре можно много говорить, но можно просто ее посмотреть. О многих вещах я говорить не буду, потому что есть определенные правила.

Многое в матче решили первые 5 минут, за которые мы получили что-то около 18 очков. Потом стали играть более собранно, приблизились в счете, но к тому моменту как нам удалось выйти вперед, у нас сразу трое игроков уже еле двигали ноги.

Сразу несколько человек в нашем составе играет на уколах. Мы старались, но без здорового разыгрывающего сложно», – сказал .