Александер Секулич после победы над «Самарой»: «Оказались готовы к жесткой контактной борьбе»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Самара Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу над «Самарой» (91:76).

«Игра получилась интересной. «Самара» приехала с задачей обязательно выиграть. Турнирная ситуация прижала их к стенке. Но и мы не хотим проигрывать никому, особенно на домашней арене.

«Самара» в этом сезоне не раз демонстрировала впечатляющую игру в нападении. А в защите мы ждали от них жесткой контактной борьбы, иногда даже чересчур агрессивной. Так и вышло. И мы оказались к этому готовы. Поздравления игрокам, они сегодня хорошо поработали и добились заслуженной победы против сложного соперника», – сказал Александер Секулич.

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