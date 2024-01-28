Александер Секулич после победы над «Самарой»: «Оказались готовы к жесткой контактной борьбе»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу над «Самарой» (91:76).

«Игра получилась интересной. « » приехала с задачей обязательно выиграть. Турнирная ситуация прижала их к стенке. Но и мы не хотим проигрывать никому, особенно на домашней арене.

«Самара» в этом сезоне не раз демонстрировала впечатляющую игру в нападении. А в защите мы ждали от них жесткой контактной борьбы, иногда даже чересчур агрессивной. Так и вышло. И мы оказались к этому готовы. Поздравления игрокам, они сегодня хорошо поработали и добились заслуженной победы против сложного соперника», – сказал .