У Джоэла Эмбиида только 4 выездных матча в этом сезоне против команд с 50% побед и выше

Джоэл Эмбиид пропустил игру против «Наггетс» из-за травмы.

Камерунец пропустил 11 матчей в сезоне-2023/24 и 9 из них – в гостях. Из всех команд, с кем Эмбиид сыграл на выезде в текущем регулярном чемпионате, лишь четыре коллектива имеют процент побед выше 50%: « » (первая игра сезона), «Оклахома», « » и « ».

дважды ездил в Шарлотт, дважды в Детройт, а также в Торонто (вторая игра сезона), Атланту, Бруклин и Вашингтон.

Центровой может пропустить лишь 6 из оставшихся 38 игр «Филадельфии», чтобы претендовать на MVP и другие индивидуальные награды.