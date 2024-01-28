У Джоэла Эмбиида только 4 выездных матча в этом сезоне против команд с 50% побед и выше

Теги Индиана Милуоки Орландо Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид пропустил игру против «Наггетс» из-за травмы.

Камерунец пропустил 11 матчей в сезоне-2023/24 и 9 из них – в гостях. Из всех команд, с кем Эмбиид сыграл на выезде в текущем регулярном чемпионате, лишь четыре коллектива имеют процент побед выше 50%: «Милуоки» (первая игра сезона), «Оклахома», «Орландо» и «Индиана».

Эмбиид дважды ездил в Шарлотт, дважды в Детройт, а также в Торонто (вторая игра сезона), Атланту, Бруклин и Вашингтон.

Центровой может пропустить лишь 6 из оставшихся 38 игр «Филадельфии», чтобы претендовать на MVP и другие индивидуальные награды.

4 комментария
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где все фаны нытика, которых было не заткнуть после 70 очей.
ребят, ау! вы обещали, что Джоэль приедет в Денвер.
что-то пошло не так?
фейковый мвп и шакал статы)
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Интересно,как он отмазываться будет в конце сезона? Классное правило ввели про 65 игр
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У него до сих пор идет серия 30+ очков в каждом матче? Тогда его слив понятен, мог бы с Денвером и не набрать их)
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Если отбросить все эти клоунские пропуски, так то грамотно ведут Эмбида. 3 строчка как бы позволяет все это сделать. Другое дело наступит ПО там уже не смогут беречь МВП )
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