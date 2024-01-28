Джоэл Эмбиид пропустил матч против «Наггетс» из-за травмы. Последний раз он играл в Денвере 2019 году

Джоэл Эмбиид пропустил игру против «Денвера».

Изначально центровой «Филадельфии» был обозначен в протоколе как «здоров», но за 20 минут до начала встречи (105:111) команды и болельщики были уведомлены, что действующий MVP не выйдет на паркет.

После того как провел типичную предматчевую разминку, медицинскому персоналу команды «не понравилось, как двигается» Эмбиид, и сотрудники приняли решение оставить его на скамейке запасных.

Эмбиид пропустил три игры в начале этого месяца из-за той же проблемы и, вероятно, снова повредил колено в четверг в выездном поражении от «Индианы». Сколько времени он пропустит из-за травмы на этот раз, неизвестно.

Разыгрывающий Тайриз Макси (голеностоп) и форвард (болезнь) также сегодня не вышли на паркет и пройдут повторное обследование в воскресенье перед игрой в понедельник в Портленде против «Трэйл Блэйзерс».

Эмбиид уже четыре сезона подряд не играет на «Болл Арене» в , начиная с регулярки-2020/21.

Центровой пропустил игру в марте 2021 года из-за травмы мениска, в ноябре 2021 года из-за COVID-19, а затем в марте 2023 года из-за проблем с икроножной мышцей.