Джоэл Эмбиид пропустил матч против «Наггетс» из-за травмы. Последний раз он играл в Денвере 2019 году

Теги Денвер Филадельфия НБА Тобайас Харрис Джоэл Эмбиид Никола Йокич Тайриз Макси Баскетбол

Джоэл Эмбиид пропустил игру против «Денвера».

Изначально центровой «Филадельфии» был обозначен в протоколе как «здоров», но за 20 минут до начала встречи (105:111) команды и болельщики были уведомлены, что действующий MVP не выйдет на паркет.

После того как Эмбиид провел типичную предматчевую разминку, медицинскому персоналу команды «не понравилось, как двигается» Эмбиид, и сотрудники приняли решение оставить его на скамейке запасных.

Эмбиид пропустил три игры в начале этого месяца из-за той же проблемы и, вероятно, снова повредил колено в четверг в выездном поражении от «Индианы». Сколько времени он пропустит из-за травмы на этот раз, неизвестно.

Разыгрывающий Тайриз Макси (голеностоп) и форвард Тобайас Харрис (болезнь) также сегодня не вышли на паркет и пройдут повторное обследование в воскресенье перед игрой в понедельник в Портленде против «Трэйл Блэйзерс».

Эмбиид уже четыре сезона подряд не играет на «Болл Арене» в Денвере, начиная с регулярки-2020/21.

Центровой пропустил игру в марте 2021 года из-за травмы мениска, в ноябре 2021 года из-за COVID-19, а затем в марте 2023 года из-за проблем с икроножной мышцей.

10 комментариев
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Очкошник.
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-А Йокич сегодня будет?
-Будет
-Тогда запишите, что я болен
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Пора вводить правила, как в НФЛ. Не играешь из за травмы, значит попадаешь в injured reserve и автоматически пропускаешь еще 3 или 4 игры. Раз больной, значит лечись нормально, а не выбирай соперников
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Но если он выйдет в следующем матче, то все станет слишком очевидно, что Денвер не самый его любимый выезд и он делает все возможное, чтобы не играть там.
Как раз следующая игра с "Портлендом", можно преодолеть боль и сыграть.
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Ну с нами-то послезавтра Доминатор появится 100%.
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Ждем против доминейтона 40 минут, 40 бросков, 25 штрафных
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Хвалёный МВП который год не может доехать в гости к сильному сопернику) Выносите второе МВП
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Я очень надеюсь что МВП получит Гилджес-Александер или кто-то другой, а не этот нытик и очкун.
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Ответ Алексей Кузнецов
Но если он выйдет в следующем матче, то все станет слишком очевидно, что Денвер не самый его любимый выезд и он делает все возможное, чтобы не играть там. Как раз следующая игра с "Портлендом", можно преодолеть боль и сыграть.
Так он выйдет, игры то надо набирать. Иначе 65 под угрозой будет
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Ответ MrJerikO
Так он выйдет, игры то надо набирать. Иначе 65 под угрозой будет
Я не сомневаюсь в этом, следующая игра через два дня и он может чудесным образом выздороветь, дабы команда боролась за первое место в конференции.
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