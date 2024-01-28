Майкл Мэлоун об Эмбииде: «Я не знаю, как можно перейти от «здоров» к «не сыграет». Уверен, что лига проведет должное расследование»

Тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун ожидает, что будет проведено расследование.

Центровой «Филадельфии» не вышел на паркет против « », и об этом стало известно за 20 минут до начала встречи, хотя действующий MVP не числился в протоколе травмированных игроков.

«Я не знаю, как можно перейти от «здоров» к «не сыграет». Уверен, что лига проведет должное расследование, потому что это не одобряется. В этом году у нас были ситуации, когда мы вели диалог с лигой. Если у нас есть игрок, который переходит из «сыграет» в «не сыграет», то будет проведено расследование. Я уверен, что так и будет.

Джоэл повредил колено в игре с «Индианой». Это реальность. Мы все смотрели игру. Он повредил колено в игре с «Индианой», так что я уверен, что он травмирован. Но мы готовимся к одной команде, готовимся к Эмбииду, а потом вдруг, в последнюю минуту, он выбывает. Нам [как команде] стоит лучше справляться с такими ситуациями», – завил на пресс-конференции.