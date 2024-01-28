Майкл Мэлоун об Эмбииде: «Я не знаю, как можно перейти от «здоров» к «не сыграет». Уверен, что лига проведет должное расследование»

Теги Денвер Филадельфия НБА Майкл Мэлоун Джоэл Эмбиид Баскетбол

Тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун ожидает, что будет проведено расследование.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не вышел на паркет против «Денвера», и об этом стало известно за 20 минут до начала встречи, хотя действующий MVP не числился в протоколе травмированных игроков.

«Я не знаю, как можно перейти от «здоров» к «не сыграет». Уверен, что лига проведет должное расследование, потому что это не одобряется. В этом году у нас были ситуации, когда мы вели диалог с лигой. Если у нас есть игрок, который переходит из «сыграет» в «не сыграет», то будет проведено расследование. Я уверен, что так и будет.

Джоэл повредил колено в игре с «Индианой». Это реальность. Мы все смотрели игру. Он повредил колено в игре с «Индианой», так что я уверен, что он травмирован. Но мы готовимся к одной команде, готовимся к Эмбииду, а потом вдруг, в последнюю минуту, он выбывает. Нам [как команде] стоит лучше справляться с такими ситуациями», – завил Мэлоун на пресс-конференции.

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