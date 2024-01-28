НБА может расследовать пропуск Джоэлом Эмбиидом матча против «Денвера»
НБА может может провести расследование действий «Филадельфии».
Об этом пишет журналист ESPN Тим Бонтемпс.
«Позднее уведомление после того, как Эмбиид не был внесен в официальный протокол как травмированный, может привести к тому, что НБА начнет расследование обстоятельств, по которым он не играл, и почему он вообще не был внесен в протокол.
В прошлом сезоне, к примеру, «Майами» был оштрафован на 25 000 долларов после того, как Джимми Батлер пропустил матч из-за проблем со спиной, хотя изначально не числился в протоколе. Лига заявила, что штраф был наложен за «несоблюдение политики лиги по информированию о травмах», – утверждает Бонтемпс.
За 20 минут до начала встречи (105:111) команды и болельщики были уведомлены, что действующий MVP не выйдет на паркет.
Эмбиид уже четыре сезона подряд не играет на «Болл Арене» в Денвере, начиная с регулярки-2020/21.