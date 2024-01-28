Ник Нерс о пропуске матча Эмбиидом: «Я сам узнал не раньше, чем за 20-25 минут до начала игры»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Ник Нерс прокомментировал пропуск Джоэлом Эмбиидом матча с «Наггетс».

«Я сам узнал не раньше, чем за 20-25 минут до начала игры. Он вышел на обычную разминку, и команде врачей не понравилось то, что они увидели, и было принято решение, что будет безопаснее, гораздо безопаснее, если он не сыграет сегодня. Джоэл, понятное дело, после игры с «Сан-Антонио» чувствовал себя очень хорошо. Мы поехали в Индиану. В Индиане он выглядел не лучшим образом, если судить по его движениям. Я был немного обеспокоен.

Опять же, я не думаю, что это что-то серьезное. Медицинские работники всегда следят за отеком и прочим, и стараются взять все под контроль, чтобы он был готов как можно скорее.

Любого болельщика, который хочет видеть встречу звездных игроков, подобное всегда расстраивает. Джоэл очень хотел играть, но медицинская бригада не сочла его готовым к матчу сегодня. И это очень обидно для тех болельщиков. Очень жаль», – рассказал главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс.

Эмбиид не был внесен в список травмированных перед игрой, несмотря на то, что, по словам Нерса, выглядел «ограниченным в движениях» во время поражения от «Пэйсерс» в четверг.

1 комментарий
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"Он вышел на обычную разминку, и команде врачей не понравилось то, что они увидели"
Они увидели то, что он обосрался до игры?
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