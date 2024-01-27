Патрик Беверли отправил подставного репортера на пресс-конференцию «Орландо», чтобы сделать контент для своего подкаста

Патрика Беверли отправил подставного репортера на пресс-конференцию «Орландо».

На прошлой неделе « » в гостях победила «Мэджик» – 124:109. Журналисты из обвиняют разыгрывающего «Сиксерс» в попытке создать контент для своего YouTube-канала.

Неизвестный репортер задал вопрос Уэнделлу Картеру: «После окончания встречи написал в соцсетях «Ремнем по заднице». Есть ли у вас негативная реакция на это? Или же вы не обращаете внимания?»

Картер ответил, что «Беверли никому не интересен» и объяснил свою позицию. Защитник «Филадельфии» посвятил словам Картера отдельный сегмент в новом выпуске своего подкаста, в котором рассказал, что это «менталитет неудачника», потому что очки не имеют значения, и он влияет на игру другими способами.

Журналисты «Мэджик» утверждают, что этот «репортер» был заслан Беверли намеренно: «Это точно его человек. Я был на этой пресс-конференции, а затем пошел в раздевалку «Сиксерс», чтобы посмотреть, как игроки покидают арену. В ожидании я увидел, как Пат Бев и «репортер», задавший этот вопрос, приветствуют друг друга. Беверли спросил: «Ну что, сделал?» «Репортер» кивнул, и они удалились», – пишет обозреватель Дилан Бош.