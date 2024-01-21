Патрик Беверли назвал Топ-5 самых недооцененных игроков НБА
Патрик Беверли назвал пятерку самых недооцененных игроков НБА.
«Определенно, я. 100%. Келли Убре.
Без «Филадельфии». Пэйтон Притчард. Выберу Майка Конли. Никогда про него ничего не слышно. Всегда выполняет свою работу идеально.
Малик Бизли. Он в хорошей форме, и они побеждают. Дальше будет Большой Зу [Ивица Зубац]. Он находится на элитном уровне по игре на своем щите. Буквально рядом с Руди Гобером.
Людям не понравится мой последний ответ, но это Айзейя Джо», – сказал Беверли в своем подкасте.
«Сиксерс» отчислили Айзейю Джо в октябре 2022 года, после чего защитник подписал контракт с «Оклахомой».
Единственный повод не ругать в этом случае Прести - это если Торонто таким образом от суда с Никс откупались, тогда вероятно Аннуноби был недоступен.
Джаррет Аллен теперь тоже видимо недоступен, Кавс не станут его трейдить, хотя хотели. Прести проспал момент, и зачем ему столько пиков при таком талантливом ростере?
Дальше читать не нужно. Если бы можно выбрать себя все 5 раз - он бы так и сделал.