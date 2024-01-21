Патрик Беверли назвал Топ-5 самых недооцененных игроков НБА

Патрик Беверли назвал пятерку самых недооцененных игроков НБА.

«Определенно, я. 100%. Келли Убре.

Без «Филадельфии». . Выберу Майка . Никогда про него ничего не слышно. Всегда выполняет свою работу идеально.

. Он в хорошей форме, и они побеждают. Дальше будет Большой Зу [ ]. Он находится на элитном уровне по игре на своем щите. Буквально рядом с Руди Гобером.

Людям не понравится мой последний ответ, но это Айзейя Джо», – сказал в своем подкасте.

«Сиксерс» отчислили Айзейю Джо в октябре 2022 года, после чего защитник подписал контракт с «Оклахомой».