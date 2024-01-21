Патрик Беверли назвал Топ-5 самых недооцененных игроков НБА

Теги Филадельфия НБА Майк Конли Патрик Беверли Малик Бизли Ивица Зубац Пэйтон Притчард Айзейя Джо Баскетбол

Патрик Беверли назвал пятерку самых недооцененных игроков НБА.

«Определенно, я. 100%. Келли Убре.

Без «Филадельфии». Пэйтон Притчард. Выберу Майка Конли. Никогда про него ничего не слышно. Всегда выполняет свою работу идеально.

Малик Бизли. Он в хорошей форме, и они побеждают. Дальше будет Большой Зу [Ивица Зубац]. Он находится на элитном уровне по игре на своем щите. Буквально рядом с Руди Гобером.

Людям не понравится мой последний ответ, но это Айзейя Джо», – сказал Беверли в своем подкасте.

«Сиксерс» отчислили Айзейю Джо в октябре 2022 года, после чего защитник подписал контракт с «Оклахомой».

13 комментариев
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Этот Айзея Джо действительно хорош. 42.5% из-за дуги при 5 попытках за 19 минут в среднем. 4-й по VORP в команде. 24 года. Окла и так кучу талантливой молодежи собрала, кого-то выменяли, ради кого-то танковали, кого-то с чужих лотерейных пиков выбрали, у Оклы было и остается полно ресурсов для того, чтобы загребать себе лучших, но при этом они еще и умудрились откопать несколько очень полезных игроков среди мусора. Сначала Дорт, который вообще задрафтован не был, теперь еще этот Айзея Джо, выбранный Филой в конце второго раунда и отчисленный ими через пару лет. Можно еще Аарона Уиггинса назвать, 55-й пик драфта. Все полезно играют хоть и молоды, нет в ротации никого, кто тянет на дно, оттого и так результаты скаканули.
+24
0
+24
Ответ Базовая База
Щиты за солнцеликого Карузо!!!
Карузо недоступен для трейда - заявление офиса Чикаго. Так что его оценивают правильно, даже у Прести недостаточно пиков, чтобы выменять GOATа.
+11
-1
+10
Деррик Уайт?
+7
0
+7
Ответ Fungus_Amongus
Этот Айзея Джо действительно хорош. 42.5% из-за дуги при 5 попытках за 19 минут в среднем. 4-й по VORP в команде. 24 года. Окла и так кучу талантливой молодежи собрала, кого-то выменяли, ради кого-то танковали, кого-то с чужих лотерейных пиков выбрали, у Оклы было и остается полно ресурсов для того, чтобы загребать себе лучших, но при этом они еще и умудрились откопать несколько очень полезных игроков среди мусора. Сначала Дорт, который вообще задрафтован не был, теперь еще этот Айзея Джо, выбранный Филой в конце второго раунда и отчисленный ими через пару лет. Можно еще Аарона Уиггинса назвать, 55-й пик драфта. Все полезно играют хоть и молоды, нет в ротации никого, кто тянет на дно, оттого и так результаты скаканули.
Всё правильно говоришь, но апгрейд на Аннуноби был необходим, тем более Гидди при желании можно было и сохранить, там Бертанс с пиками бы идеально проходил.
Единственный повод не ругать в этом случае Прести - это если Торонто таким образом от суда с Никс откупались, тогда вероятно Аннуноби был недоступен.
Джаррет Аллен теперь тоже видимо недоступен, Кавс не станут его трейдить, хотя хотели. Прести проспал момент, и зачем ему столько пиков при таком талантливом ростере?
+6
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+6
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Зубац не выдерживает сравнения с Йокичем. Тот его сомнёт.
Ну ты планку ставишь. А кто выдерживает?
+4
0
+4
Какой Притчард, туповатый игрок как по мне, тот же Макконел из года в год делает идеально свою работу , при этом этого никто не видит! Да и сам Патрик , почти в большинстве матчей толку от него нет, так как быстро набирает 5-6 фолов и сидит отдыхает
+4
-1
+3
Щиты за солнцеликого Карузо!!!
+3
-1
+2
неплохо набрасывает )
+2
0
+2
Притчард старательный, но туповатый для пг. Бизли – дырень в защите. А вот с Зу Пат Бэв попал в точку.
+2
-1
+1
А миллион же продвинутой статистики? Плюс минус, защитный,атак рейтинг кроме бокс скора. Видно мусор и пахарей
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«Определенно, я. ..."
Дальше читать не нужно. Если бы можно выбрать себя все 5 раз - он бы так и сделал.
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Ответ Evgeniy 72
Всё правильно говоришь, но апгрейд на Аннуноби был необходим, тем более Гидди при желании можно было и сохранить, там Бертанс с пиками бы идеально проходил. Единственный повод не ругать в этом случае Прести - это если Торонто таким образом от суда с Никс откупались, тогда вероятно Аннуноби был недоступен. Джаррет Аллен теперь тоже видимо недоступен, Кавс не станут его трейдить, хотя хотели. Прести проспал момент, и зачем ему столько пиков при таком талантливом ростере?
Есть ещё Марканен. Я хочу его там увидеть, будет бомба
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