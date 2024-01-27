Грант Уильямс поздравил Луку Дончича с 73 очками, скопировав пост Николя Батюма

Грант Уильямс скопировал поздравительный пост Николя Батюма для Джоэла Эмбиида.

«82 очка на двоих 💪🏽. Поздравляю, брат, это было особенное зрелище», – написал форвард « », опубликовав совместную фотографию с партнером по команде .

Словенец набрал 73 очка в победном матче с «Атлантой», повторив 4-й результат в истории по набранным очкам.

Ранее аналогичным постом поздравил центрового «Филадельфии» с 70 очками в матче.