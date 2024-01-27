Грант Уильямс поздравил Луку Дончича с 73 очками, скопировав пост Николя Батюма
Грант Уильямс скопировал поздравительный пост Николя Батюма для Джоэла Эмбиида.
«82 очка на двоих 💪🏽. Поздравляю, брат, это было особенное зрелище», – написал форвард «Далласа», опубликовав совместную фотографию с партнером по команде Лукой Дончичем.
Словенец набрал 73 очка в победном матче с «Атлантой», повторив 4-й результат в истории НБА по набранным очкам.
Ранее аналогичным постом Николя Батюм поздравил центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида с 70 очками в матче.