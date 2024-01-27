Грант Уильямс поздравил Луку Дончича с 73 очками, скопировав пост Николя Батюма

Теги Даллас НБА Баскетбол - фото Николя Батюм Джоэл Эмбиид Лука Дончич Грант Уильямс Баскетбол

Грант Уильямс скопировал поздравительный пост Николя Батюма для Джоэла Эмбиида.

«82 очка на двоих 💪🏽. Поздравляю, брат, это было особенное зрелище», – написал форвард «Далласа», опубликовав совместную фотографию с партнером по команде Лукой Дончичем.

Словенец набрал 73 очка в победном матче с «Атлантой», повторив 4-й результат в истории НБА по набранным очкам.

Ранее аналогичным постом Николя Батюм поздравил центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида с 70 очками в матче.

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4 комментария
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У меня с Лукой 73 очка на двоих сегодня 💪
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Ответ ID89
У меня с Лукой 73 очка на двоих сегодня 💪
Поел вчера острых крылышек KFC, и у меня сегодня с Лукой на двоих 72 очка
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С самоиронией порядок)
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там сосок что ли убран?
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