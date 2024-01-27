«Лейкерс» попытаются заполучить Кайла Лаури в случае выкупа его контракта «Шарлотт»

Теги возможные переходы Шарлотт Лейкерс Кайл Лаури НБА Баскетбол

«Лейкерс» проявляют интерес к Кайлу Лаури.

Как проинформировал обозреватель The Athletic Йован Буха, калифорнийцы попытаются заполучить опытного разыгрывающего в случае выкупа его истекающего контракта «Шарлотт».

«Согласно источникам в клубе и лиге, если Кайл Лаури будет доступен в результате выкупа, то стоит следить за действиями «Лейкерс», – проинформировал Буха.

В 37 матчах регулярки-23/24 Лаури набирает в среднем 8,2 очка, 4,0 передачи и 3,5 подбора при 42,6% с игры и 38,5% из-за дуги.

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4 комментария
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Ожидание: Мюррей
Реальность: Лаури
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На кой он им нужен?
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Своих Кирпичников мало, возьмём ещё со стороны?
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Ответ Андрей Панькив
На кой он им нужен?
Что то он еще может на ограниченных минутах. Классический ПГ на скамейке будет явно ко двору.
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