Рекс Каламиан войдет в тренерский штаб Дока Риверса в «Милуоки»

Рекс Каламиан станет помощником главного тренера «Бакс».

Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Каламиан является главным тренером сборной Армении, а в сезоне-2023/24 работал скаутом «Бруклина».

Каламиан стал ассистентом в 1995 году и с того момента сменил 9 команд. С Доком он работал в «Клипперс» (2018-2020), затем сезон провел в «Сакраменто», а последний раз роль помощника главного тренера исполнял в «Детройте» (2021-2023).