Рекс Каламиан войдет в тренерский штаб Дока Риверса в «Милуоки»

Теги Док Риверс Милуоки НБА Рекс Каламиан Баскетбол

Рекс Каламиан станет помощником главного тренера «Бакс».

Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Каламиан является главным тренером сборной Армении, а в сезоне-2023/24 работал скаутом «Бруклина».

Каламиан стал ассистентом в 1995 году и с того момента сменил 9 команд. С Доком Риверсом он работал в «Клипперс» (2018-2020), затем сезон провел в «Сакраменто», а последний раз роль помощника главного тренера исполнял в «Детройте» (2021-2023).

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2 комментария
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Самый лучший из армян-это Рекс Каламиан.
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а второй помощник будет Петросян
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