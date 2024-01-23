Лука Дончич обошел Леброна по количеству трипл-даблов с 30 набранными очками

Теги Бостон Леброн Джеймс Даллас НБА Баскетбол - видео Расселл Уэстбрук Оскар Робертсон Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич обошел Леброна по количеству трипл-даблов с 30 набранными очками.

Разыгрывающий «Далласа» набрал 33 очка, 18 подборов и 13 передач в матче с «Бостоном» (110:119).

В активе словенца теперь 38 матчей, когда он оформлял трипл-дабл и набирал 30 и более очков. Он сделал это всего за 366 игр.

Лидирует по этому показателю Оскар Робертсон (106), на втором месте Расселл Уэстбрук (48). У Леброн Джеймса 37 подобных матчей.

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8 комментариев
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Забавно, что у Леброна в среднем за карьеру 27+7+7 (не считая копеек), а у Луки 28+8+8
+15
0
+15
И это в 24 с половиной лет :)
+14
-1
+13
Ответ scorp19
Ему всего 24... а уже 64 трипла есть. Впечатляет. Если так продолжит, то рекорд Вестбрука может и пасть.
Не может, а падет. Вопрос времени
+9
0
+9
Молодец беляш.
+1
0
+1
Ответ Daff Rogers
Забавно, что у Леброна в среднем за карьеру 27+7+7 (не считая копеек), а у Луки 28+8+8
И, скорее всего, как Леброна, Лука никогда в не соберет такую линейку в одном матче)
0
0
0
Ответ xamer 9
И, скорее всего, как Леброна, Лука никогда в не соберет такую линейку в одном матче)
посмотрел) уже собирал)
против Финикса 20.01.2022
0
0
0
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