Лука Дончич обошел Леброна по количеству трипл-даблов с 30 набранными очками.

Разыгрывающий « » набрал 33 очка, 18 подборов и 13 передач в матче с « » (110:119).

В активе словенца теперь 38 матчей, когда он оформлял трипл-дабл и набирал 30 и более очков. Он сделал это всего за 366 игр.

Лидирует по этому показателю (106), на втором месте (48). У Леброн 37 подобных матчей.