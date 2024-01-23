Лука Дончич обошел Леброна по количеству трипл-даблов с 30 набранными очками
Лука Дончич обошел Леброна по количеству трипл-даблов с 30 набранными очками.
Разыгрывающий «Далласа» набрал 33 очка, 18 подборов и 13 передач в матче с «Бостоном» (110:119).
В активе словенца теперь 38 матчей, когда он оформлял трипл-дабл и набирал 30 и более очков. Он сделал это всего за 366 игр.
Лидирует по этому показателю Оскар Робертсон (106), на втором месте Расселл Уэстбрук (48). У Леброн Джеймса 37 подобных матчей.
против Финикса 20.01.2022