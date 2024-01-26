Баркли во время эфира спрятался за Дончича, когда на него в шутку пошел О’Нил

Теги Даллас Шакил О′Нил НБА Баскетбол - видео Чарльз Баркли Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич стал гостем студии TNT.

Разыгрывающий «Далласа» ответил на вопрос, почему попросил удалить одного из болельщиков с трибуны во время недавнего матча в Финиксе. Он признал, что был разочарован развитием событий на площадке и действовал отчасти на эмоциях, о чем сожалеет.

В этот момент легендарный игрок НБА и телеведущий Шакил О’Нил в шутку с угрожающим видом пошел на коллегу Чарльза Баркли. Он хотел показать, как надо решать вопросы с достающими других людьми.

Баркли спрятался за 24-летнего словенца.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий