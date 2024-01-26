Баркли во время эфира спрятался за Дончича, когда на него в шутку пошел О’Нил

Лука Дончич стал гостем студии TNT.

Разыгрывающий « » ответил на вопрос, почему попросил удалить одного из болельщиков с трибуны во время недавнего матча в Финиксе. Он признал, что был разочарован развитием событий на площадке и действовал отчасти на эмоциях, о чем сожалеет.

В этот момент легендарный игрок и телеведущий ’Нил в шутку с угрожающим видом пошел на коллегу . Он хотел показать, как надо решать вопросы с достающими других людьми.

Баркли спрятался за 24-летнего словенца.