Чарльз Баркли расстроен из-за непопадания Брансона в старт на МВЗ: «Он сделал «Никс» актуальными впервые со времен Юинга»
Чарльз Баркли расстроен из-за непопадания Джейлена Брансона в основу на МВЗ.
Легендарный игрок и эксперт TNT считает, что разыгрывающему удалось сделать то, что в последний раз осилил лишь знаменитый центровой Патрик Юинг еще в 90-е.
«Брансон сделал «Никс» актуальными впервые со времен Патрика Юинга. Вот что он сделал для этого клуба.
Все говорили, что он будет просто хорош, что он станет усилением на позиции первого номера», – заявил Баркли.
Но горе-болелам Нюёрка чувство собственной исключительности и завышенных ожиданий мешает шевельнуть пальчиком и проголосовать за своего игрока. В то время как в Индиане баскeтбол - религия, и все как один там активно поддерживают своих.