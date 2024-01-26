Чарльз Баркли расстроен из-за непопадания Брансона в старт на МВЗ: «Он сделал «Никс» актуальными впервые со времен Юинга»

Чарльз Баркли расстроен из-за непопадания Джейлена Брансона в основу на МВЗ.

Легендарный игрок и эксперт TNT считает, что разыгрывающему удалось сделать то, что в последний раз осилил лишь знаменитый центровой еще в 90-е.

« сделал «Никс» актуальными впервые со времен Патрика Юинга. Вот что он сделал для этого клуба.

Все говорили, что он будет просто хорош, что он станет усилением на позиции первого номера», – заявил .