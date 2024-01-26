Чарльз Баркли расстроен из-за непопадания Брансона в старт на МВЗ: «Он сделал «Никс» актуальными впервые со времен Юинга»

Теги Нью-Йорк НБА Матч всех звезд НБА Чарльз Баркли Патрик Юинг Джейлен Брансон Баскетбол

Чарльз Баркли расстроен из-за непопадания Джейлена Брансона в основу на МВЗ.

Легендарный игрок и эксперт TNT считает, что разыгрывающему удалось сделать то, что в последний раз осилил лишь знаменитый центровой Патрик Юинг еще в 90-е.

«Брансон сделал «Никс» актуальными впервые со времен Патрика Юинга. Вот что он сделал для этого клуба.

Все говорили, что он будет просто хорош, что он станет усилением на позиции первого номера», – заявил Баркли.

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6 комментариев
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брансон вместо лилларда должен быть
+16
-1
+15
Ответ AEZAKMI228
халибертона
халибертон как раз заслуженно, а вот лиллард мне кажется должен в запасе на мвз быть. тайрис исторические показатели дает в этом сезоне
+9
-1
+8
Странно, что Брюнсон не так популярен как Хали. Хотя манера игры у Брюнсона увлекательная, его атаку интересно смотреть.
Но горе-болелам Нюёрка чувство собственной исключительности и завышенных ожиданий мешает шевельнуть пальчиком и проголосовать за своего игрока. В то время как в Индиане баскeтбол - религия, и все как один там активно поддерживают своих.
+4
-1
+3
Ответ Maturmalai
Странно, что Брюнсон не так популярен как Хали. Хотя манера игры у Брюнсона увлекательная, его атаку интересно смотреть. Но горе-болелам Нюёрка чувство собственной исключительности и завышенных ожиданий мешает шевельнуть пальчиком и проголосовать за своего игрока. В то время как в Индиане баскeтбол - религия, и все как один там активно поддерживают своих.
Нужно еще учитывать, что Матч пройдет в Индиане. Поэтому "родной" Халибёртон в любом случае будет в приоритете. Всем штатом голосовали)
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