Кэндис Паркер заявила, что Брансон «особо ничего не показал» во 2-м раунде плей-офф-2023. У защитника «Никс» 31+6+6 против «Хит»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Кэндис Паркер Джейлен Брансон Баскетбол

Кэндис Паркер отреагировала на заявление Бекки Хэммон.

5-кратная чемпионка России и 3-кратная чемпионка женской НБА в эфире NBA on TNT ответила на вопрос, может ли Джейлен Брансон быть первой опцией команды, идущей за чемпионством: «Первая опция в прошлом году в плей-офф – отличный первый раунд. Второй раунд – ничего особенного».

В серии против «Майами» Брансон набирал в среднем 31 очко, 6,3 передачи и 5,5 подбора при 50,4% с игры и 34,7% из-за дуги. Тогда защитника похвалил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра: «Как этот парень еще не поехал на Матч всех звезд или не попал в символические пятерки? Я бы хотел, чтобы он остался у себя на Западе. У него железная воля. Есть что-то в этих парнях из Виллановы».

На заявление Паркер отреагировал и защитник «Никс» Джош Харт: «Это показывает, что некоторые даже не смотрят баскетбол».

4 комментария
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"Это показывает, что некоторые даже не смотрят баскетбол" (с)
Да тут и можно было не смотреть матчи, банально по статистике все видно. Просто аналитика у Кэндис на уровне..да ни на каком, нет ее просто))
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Ей надо было добавить, что она еще и на 5 см выше.
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Хотелось бы, чтобы её заменили обратно на Уэйда, но придётся слушать это ещё долго, потому что нельзя убрать женщину из шоу - сразу начнётся гундеж феминисток
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Ответ Archer_Great
"Это показывает, что некоторые даже не смотрят баскетбол" (с) Да тут и можно было не смотреть матчи, банально по статистике все видно. Просто аналитика у Кэндис на уровне..да ни на каком, нет ее просто))
При этом, реальные профи своего дела, такие как Марк Джексон и Джефф Ван Ганди сидят без работы 🤷🏽‍♂️
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