Кэндис Паркер заявила, что Брансон «особо ничего не показал» во 2-м раунде плей-офф-2023. У защитника «Никс» 31+6+6 против «Хит»

Кэндис Паркер отреагировала на заявление Бекки Хэммон.

5-кратная чемпионка России и 3-кратная чемпионка женской в эфире NBA on TNT ответила на вопрос, может ли быть первой опцией команды, идущей за чемпионством: «Первая опция в прошлом году в плей-офф – отличный первый раунд. Второй раунд – ничего особенного».

В серии против « » Брансон набирал в среднем 31 очко, 6,3 передачи и 5,5 подбора при 50,4% с игры и 34,7% из-за дуги. Тогда защитника похвалил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра: «Как этот парень еще не поехал на Матч всех звезд или не попал в символические пятерки? Я бы хотел, чтобы он остался у себя на Западе. У него железная воля. Есть что-то в этих парнях из Виллановы».

На заявление Паркер отреагировал и защитник «Никс» Джош Харт: «Это показывает, что некоторые даже не смотрят баскетбол».