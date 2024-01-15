Майк Браун: «Трудно победить, когда судьи работают непоследовательно»

Майк Браун прокомментировал судейство в матче с «Милуоки».

Главный тренер « » на пресс-конференции после матча с « » (142:143 ОТ) объяснил, в чем заключается его претензия к судьям.

В четвертой четверти Браун был недоволен отсутствием свистка, после чего едва не набросился на судью. Майка пришлось отводить в сторону защитнику «Кингз» Малику Монку, тренер был удален.

«Судьи – обычные люди, они могут ошибаться, это нормально. Но мне бы просто хотелось видеть последовательность в их работе, какое-то взаимодействие между ними. Судьи сегодня были молодцами, они отлично коммуницировали со мной весь матч. Но если говорить о последовательности, то я вам все показал. Сегодня этого просто не было, на мой взгляд», – заявил Браун.

Браун пришел на пресс-конференцию с ноутбуком. Он показал журналистам эпизоды с Дэмианом Лиллардом, который заработал три штрафных из-за фола в момент броска, а также Де’Аароном Фоксом, на котором не зафиксировали нарушение во время прохода.

Браун также рассказал собравшимся о непоследовательности, с которой трактовался судьями принцип вертикальности.

«У нас был шанс на победу, но не получилось. И тут я скажу, что когда судьи работают непоследовательно, то становится весьма непросто, приятель. С этим непросто справиться», – добавил Браун.