Майк Браун: «Трудно победить, когда судьи работают непоследовательно»

Теги Майк Браун Милуоки Сакраменто НБА Баскетбол - видео судьи Баскетбол

Майк Браун прокомментировал судейство в матче с «Милуоки».

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун на пресс-конференции после матча с «Милуоки» (142:143 ОТ) объяснил, в чем заключается его претензия к судьям.

В четвертой четверти Браун был недоволен отсутствием свистка, после чего едва не набросился на судью. Майка пришлось отводить в сторону защитнику «Кингз» Малику Монку, тренер был удален.

«Судьи – обычные люди, они могут ошибаться, это нормально. Но мне бы просто хотелось видеть последовательность в их работе, какое-то взаимодействие между ними. Судьи сегодня были молодцами, они отлично коммуницировали со мной весь матч. Но если говорить о последовательности, то я вам все показал. Сегодня этого просто не было, на мой взгляд», – заявил Браун.

Браун пришел на пресс-конференцию с ноутбуком. Он показал журналистам эпизоды с Дэмианом Лиллардом, который заработал три штрафных из-за фола в момент броска, а также Де’Аароном Фоксом, на котором не зафиксировали нарушение во время прохода. 

Браун также рассказал собравшимся о непоследовательности, с которой трактовался судьями принцип вертикальности.

«У нас был шанс на победу, но не получилось. И тут я скажу, что когда судьи работают непоследовательно, то становится весьма непросто, приятель. С этим непросто справиться», – добавил Браун.

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3 комментария
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Видео классное, в целом он и говорил что если будут последовательные свистки в обе стороны мол окей, а когда в одну сторону свистят , а во вторую нет, ну это и правда странно. Так что можно понять почему Браун так разозлился и его удалили .
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Да, да, судьи обычные люди и они всего лишь ошибаются.
Вовсе это никакая не система, а кто скажет обратное - конспиролог. И вообще - Тима Донахи же наказали! А он такой гад один был!
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Так дали бы 25 000, а за ноутбук ещё 25 000 дадут. Майкл ну нельзя же так поставляться то. Будет заключение экспертов НБА, что да незафиксировали 3 фола и все в твою пользу, а ты кричишь ноут какой то непонятный тычешь. Жуть какая то. Нетолерантный ты Майкл.
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