Д’Анджело Расселл о 29 очках в матче с «Чикаго»: «Просто стараюсь дополнять Леброна и Дэвиса»

Теги Чикаго Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Дарвин Хэм Баскетбол

Д’Анджело Расселл прокомментировал свою игру в матче с «Чикаго».

Разыгрывающий стал самым результативным у «Лейкерс», которые победили со счетом 141:132. На его счету 29 очков и 4 передачи при 10 из 18 с игры.

«Просто стараюсь дополнять Леброна и Дэвиса. Это могут быть броски или создание моментов для других, что угодно... Агрессивная игра позволяет мне добиваться определенного успеха», – сказал Расселл.

Игру Расселла отметил главный тренер «озерников» Дарвин Хэм.

«Он голоден. Д’Анджело выступает на высоком уровне, за ним приятно наблюдать. Мы нуждались в такой игре от него», – считает Хэм.

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