Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс лидируют после предварительных результатов голосования на Матч всех звезд-2024

Опубликованы промежуточные результаты голосования на Матч всех звезд НБА-2024.

Форвард «Милуоки» является абсолютным лидером в голосовании (2 171 812 голосов). из «Лейкерс» идет на первом месте среди игроков Западной конференции (2 008 645).

На Западе в тройку лидеров среди игроков передней линии также входят форвард «Финикса» (1 807 394) и центровой «Денвера» (1 636 041), на Востоке – центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (1 844 025) и форвард «Бостона» (1 765 919).

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич лидирует среди защитников Западной конференции, набрав 1 452 733 голоса. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри идет на втором месте с 1 394 980 голосами.

Среди защитников Востока лидируют Тайриз Халибертон из «Индианы» (1 380 795) и Дэмиан Лиллард из «Милуоки» (955 751).