Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс лидируют после предварительных результатов голосования на Матч всех звезд-2024

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол - фото Стефен Карри Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Тайриз Халибертон Баскетбол

Опубликованы промежуточные результаты голосования на Матч всех звезд НБА-2024.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо является абсолютным лидером в голосовании (2 171 812 голосов). Леброн Джеймс из «Лейкерс» идет на первом месте среди игроков Западной конференции (2 008 645).

На Западе в тройку лидеров среди игроков передней линии также входят форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт (1 807 394) и центровой «Денвера» Никола Йокич (1 636 041), на Востоке – центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (1 844 025) и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (1 765 919).

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич лидирует среди защитников Западной конференции, набрав 1 452 733 голоса. Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри идет на втором месте с 1 394 980 голосами.

Среди защитников Востока лидируют Тайриз Халибертон из «Индианы» (1 380 795) и Дэмиан Лиллард из «Милуоки» (955 751).

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16 комментариев
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Митчелл выше Макси и Брансона, Томпсон и Ривз выше Букера, Ирвинг выше Эдвардса, Кузма попал в 10, а Рэндл нет. Запретите этим людям голосовать
+15
-5
+10
Когда собирал объективные пятёрки, с опорой на статистику, то был в шоке насколько же хорош Деррик Уайт - номер 1(!) Бостона по WS/BPM/VORP.
+9
0
+9
ИМХО, похоже пока больше всего покатывают Сабониса. Аллен тоже мог бы быть в десятке.
+5
0
+5
«Лысый из Селтикс» очень достоин в этом году, но, видимо, шоу-тайм победит , а не надёжность и защита.
+2
0
+2
Сколько случайных пассажиров в списке 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Томпсон в топ10...
+1
0
+1
Пока получается Восток Яннис-Эмбиид-Тейтум-Халибёртон-Лиллард, а Запад Джеймс-Дюрент-Йокич-Дончич-Карри. Хм, забавно.
+1
-1
0
Лилларду точно в этом году на мвз делать нечего, много других игроков достойных
+3
-3
0
Браун уйди ан уйх
0
0
0
Кто- то однажды предложил провести мвз в формате стритбола с 8 командами по 3 игрока, и это великолепная идея. Пускай первые 8 мест (по 4 с каждой конференции) в голосовании будут выбирать себе команду (игроков из своих конференций) и сразу начнется плей офф с разделением по конференциям (и в своей команде должны быть, как минимум один форвард/центровой и один защитник)
0
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Вемби хорош, но его участие на матче всех звезд будет лишь пиар компанией. Сабонис больше заслужил, литовец в этом сезоне даже бросать стал чуть лучше чем прежде, хоть по общему проценту это незаметно, но количество двух очковых бросков со средней дальности увеличилось. Домантас является краеугольным камнем системы Кингс, которого по функционалу может заменить заменить лишь Йокич или Эмбид. Шенгюн и Холмгрен поинтереснее в атаке, но они все еще хуже в плане движения мяча и чувства подбора. Удивляет присутствие в списке из гардов Моранта, Томпсона и Ривза. Логичнее было бы присутствие Джамала Мюррея, Макколума, Бейнса или Ванвлита. На востоке вообще полный бардак, места Франца Вагнера и Аллена занимают Бриджес и Кузьма. В уровне Ламело не сомневаюсь, но он больше лечится чем играет, занимая место Барнса или Деджонте Мюррея.
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Ответ кандид
Пока получается Восток Яннис-Эмбиид-Тейтум-Халибёртон-Лиллард, а Запад Джеймс-Дюрент-Йокич-Дончич-Карри. Хм, забавно.
Забавно что карри там делает, бред конечно, что он вообще в списке
+3
-3
0
Ответ boller_73
Лилларду точно в этом году на мвз делать нечего, много других игроков достойных
На востоке все же немного
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