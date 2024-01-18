Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс – лидеры голосования на Матч всех звезд-2024
НБА опубликовала промежуточные результаты голосования на Матч всех звезд-2024.
Лидерами по количеству полученных голосов в Восточной и Западной конференциях стали соответственно форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (4,31 млн) и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (3,94 млн).
Голосование заканчивается в субботу.
На Западе в тройку лидеров среди игроков передней линии вошли Никола Йокич («Денвер») и Кевин Дюрэнт («Финикс»). Лидерами среди защитников остались Лука Дончич («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).
На Востоке в списке защитников лидируют Тайриз Халибертон («Индиана») и Трэй Янг («Атланта»). В тройку лидеров в передней линии вместе с Адетокумбо вошли Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Джейсон Тейтум («Бостон»).
2. Что в списке Востока делает Порзингис?
А так да, топ игрок по факту, но то ли не везет, то ли приоритеты у него другие.
Ну это смешно))