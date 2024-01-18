Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс – лидеры голосования на Матч всех звезд-2024

НБА опубликовала промежуточные результаты голосования на Матч всех звезд-2024.

Лидерами по количеству полученных голосов в Восточной и Западной конференциях стали соответственно форвард «Милуоки» (4,31 млн) и форвард «Лейкерс» (3,94 млн).

Голосование заканчивается в субботу.

На Западе в тройку лидеров среди игроков передней линии вошли («Денвер») и («Финикс»). Лидерами среди защитников остались («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

На Востоке в списке защитников лидируют Тайриз Халибертон («Индиана») и Трэй Янг («Атланта»). В тройку лидеров в передней линии вместе с Адетокумбо вошли Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Джейсон Тейтум («Бостон»).