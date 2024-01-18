Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс – лидеры голосования на Матч всех звезд-2024

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол - фото Стефен Карри Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Трэй Янг Тайриз Халибертон Баскетбол

НБА опубликовала промежуточные результаты голосования на Матч всех звезд-2024.

Лидерами по количеству полученных голосов в Восточной и Западной конференциях стали соответственно форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (4,31 млн) и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (3,94 млн).

Голосование заканчивается в субботу.

На Западе в тройку лидеров среди игроков передней линии вошли Никола Йокич («Денвер») и Кевин Дюрэнт («Финикс»). Лидерами среди защитников остались Лука Дончич («Даллас») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).

На Востоке в списке защитников лидируют Тайриз Халибертон («Индиана») и Трэй Янг («Атланта»). В тройку лидеров в передней линии вместе с Адетокумбо вошли Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

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21 комментарий
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Удивительная ситуация, конечно, когда человек - топ-5 лиги по игре в плей-офф - вообще не упоминается в контексте матча всех звезд. Если что, я о Джамале Мюррее, пупсики
+17
-1
+16
Ответ 2u2
Когда последний раз не лидировал Леброн? В 2016 году во время пика популярности Стэфа?
в 2002 - ом вроде
+6
0
+6
Ура Сабонис!!!
+6
-1
+5
Ответ Дама из Сан-Антонио
Удивительная ситуация, конечно, когда человек - топ-5 лиги по игре в плей-офф - вообще не упоминается в контексте матча всех звезд. Если что, я о Джамале Мюррее, пупсики
Из действующих игроков, как будто Мюррей самый звёздный, не участвующий на МВЗ. Не считая всякую яркую молодежь
+4
-1
+3
Ответ 2u2
Когда последний раз не лидировал Леброн? В 2016 году во время пика популярности Стэфа?
Когда Кобян доигрывал
+3
0
+3
Когда последний раз не лидировал Леброн? В 2016 году во время пика популярности Стэфа?
+2
0
+2
Демьян даже на Востоке в старт не попадает
+1
0
+1
1. Морант разве сможет принять участие в МЗ после операции?
2. Что в списке Востока делает Порзингис?
+1
0
+1
А Тумбаюмба, набивающий мусорную стату в танкующей команде, который в первый сезон поедет на олл-стар, это норма?
+1
0
+1
Ответ Дама из Сан-Антонио
Удивительная ситуация, конечно, когда человек - топ-5 лиги по игре в плей-офф - вообще не упоминается в контексте матча всех звезд. Если что, я о Джамале Мюррее, пупсики
К сожалению пропустил много матчей из-за травмы. И скорее всего будет тяжело попасть в символические сборные, из-за чего не сможет претендовать на супермакс.
А так да, топ игрок по факту, но то ли не везет, то ли приоритеты у него другие.
+2
-1
+1
Ответ 2u2
Когда последний раз не лидировал Леброн? В 2016 году во время пика популярности Стэфа?
Стэф в 2015 побеждал, в 2016 как раз Кобе выиграл, потому что был прощальный тур. Леброн неизменно лидировал с 2017-го. В 2023 он в 10-й раз в карьере стал первым в голосовании, обойдя Джордана.
+1
0
+1
Ответ Nikita Dorodenko
Демьян даже на Востоке в старт не попадает
Он вообще должен быть пятым - ниже Брансона и Макси
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Ответ Дама из Сан-Антонио
Удивительная ситуация, конечно, когда человек - топ-5 лиги по игре в плей-офф - вообще не упоминается в контексте матча всех звезд. Если что, я о Джамале Мюррее, пупсики
На матч всех звезд выбирают за игру в ПО прошлого сезона ? Он пропустил уже 14 матчей сезона и имеет стату 20 + 3 + 6 , кто за него голосовать будет ?
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Ответ Daff Rogers
Из действующих игроков, как будто Мюррей самый звёздный, не участвующий на МВЗ. Не считая всякую яркую молодежь
Именно звездный тот же Уэстбрук, но среди лучших действительно 100% Джамал
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Ответ 2u2
Когда последний раз не лидировал Леброн? В 2016 году во время пика популярности Стэфа?
у Янниса больше голосов, в общем списке он лидирует получается.
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Янг и Лиллард выше Митчелла, Брансона и Макси?))

Ну это смешно))
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Как то быстро Уэстбрук растерял свою популярность...
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Ура, Остин Ривс ...)))))
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Говорили же, Йокич не медийный. А голосуют за него ого как.
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Трей Янг, Порзи и Джа че делают тут?
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