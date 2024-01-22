«У тебя есть право на свое мнение, мой мальчик!» Юдонис Хаслем ответил Полу Пирсу

В пятницу «Майами» официально вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема.

Бывшая звезда «Бостона» намекнул, что Хаслем этого не заслужил.

«Это подарок, бро. Просто хотел сказать», – написал Пирс в соцсети.

Легенда « » ответил на комментарий Пирса: «Моей первой реакцией было пойти на насилие, но я решил повременить, потому что знаю, что ты не такой. У тебя есть право на свое мнение, мой мальчик!» – написал .