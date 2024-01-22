«У тебя есть право на свое мнение, мой мальчик!» Юдонис Хаслем ответил Полу Пирсу

Теги Пол Пирс Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

В пятницу «Майами» официально вывел из обращения 40-й номер Юдониса Хаслема.

Бывшая звезда «Бостона» Пол Пирс намекнул, что Хаслем этого не заслужил.

«Это подарок, бро. Просто хотел сказать», – написал Пирс в соцсети.

Легенда «Майами» ответил на комментарий Пирса: «Моей первой реакцией было пойти на насилие, но я решил повременить, потому что знаю, что ты не такой. У тебя есть право на свое мнение, мой мальчик!» – написал Хаслем.

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6 комментариев
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Команды могут выводить номера из обращения кого захотят. Понятное дело, что номер Хаслема выведен за его преданность клубу и заслуги. В Оклахоме изъят номер Коллисона, хотя тот никогда не блистал.
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Совсем башню снесло, звезду поймал. Какой он тебе мальчик
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Затроллил Истину!)
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