Пол Пирс: «Брэдли Бил не дотягивает до уровня Пола Джорджа»

Теги Пол Пирс Клипперс Финикс НБА Пол Джордж Брэдли Бил Баскетбол

Пол Пирс объяснил, почему Брэдли Бил и Пол Джордж – игроки разного уровня.

«Брэдли Бил никогда не проходил далеко в плей-офф. Он не был в первой или второй символических пятерках по защите.

Брэдли Бил — исключительный талант. Он набирает в среднем 30 очков за матч, он скорер и блестяще бросает по кольцу, но он не дотягивает до уровня Пола Джорджа с точки зрения достижений.

Пол Джордж далеко проходил в плей-офф. Пол Джордж был в символических сборных НБА», – сказа Пирс.

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5 комментариев
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Бил ни в одном моменте карьеры даже близко не приближался к уровню пикового Джорджа по его влиянию на игру на обеих сторонах площадки.
Серии его Индианы с Майами времен Биг Трио-это уже классика НБА. Что вспомнят о Биле? Как Расти затмил Бредли за год пребывания в "его" команде? Авоську мусорных очков?
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Пирс прав, но не совсем корректно их сравнивать. По игре в обороне Джордж сильнее на две головы. И я не припомню, чтобы Бил когда-то котировался бы на уровне топ-15 игрока в лиге.
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+2
Ответ Cash_flow
Пирса, похоже, не отпускает уже года так с 2021, ведь именно тогда Брэдли Бил в последний раз набивал 30 очков)
12 января 2024 - 37 очков от Била против ЛАЛ. Два дня прошло. Это тебя, похоже, не отпускает с 2021))
+3
-1
+2
Пирса, похоже, не отпускает уже года так с 2021, ведь именно тогда Брэдли Бил в последний раз набивал 30 очков)
+1
-1
0
А к чему эти объяснения от Кэпа очевидность?
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