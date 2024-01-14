Пол Пирс: «Брэдли Бил не дотягивает до уровня Пола Джорджа»
Пол Пирс объяснил, почему Брэдли Бил и Пол Джордж – игроки разного уровня.
«Брэдли Бил никогда не проходил далеко в плей-офф. Он не был в первой или второй символических пятерках по защите.
Брэдли Бил — исключительный талант. Он набирает в среднем 30 очков за матч, он скорер и блестяще бросает по кольцу, но он не дотягивает до уровня Пола Джорджа с точки зрения достижений.
Пол Джордж далеко проходил в плей-офф. Пол Джордж был в символических сборных НБА», – сказа Пирс.
Серии его Индианы с Майами времен Биг Трио-это уже классика НБА. Что вспомнят о Биле? Как Расти затмил Бредли за год пребывания в "его" команде? Авоську мусорных очков?