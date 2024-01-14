Пол Пирс: «Брэдли Бил не дотягивает до уровня Пола Джорджа»

Пол Пирс объяснил, почему Брэдли Бил и Пол Джордж – игроки разного уровня.

« никогда не проходил далеко в плей-офф. Он не был в первой или второй символических пятерках по защите.

Брэдли Бил — исключительный талант. Он набирает в среднем 30 очков за матч, он скорер и блестяще бросает по кольцу, но он не дотягивает до уровня с точки зрения достижений.

Пол Джордж далеко проходил в плей-офф. Пол Джордж был в символических сборных », – сказа .