Пол Пирс о шансах «Мемфиса» на плей-офф: «Если Усэйн Болт даст мне два круга форы, он меня не догонит. «Гриззлис» тоже отстают на два круга»

Пол Пирс считает, что даже с Джа Морэнтом «Мемфис» не вышел бы в плей-офф.

«В этом году они бы не попали в плей-офф, и мне плевать, что сделал бы Джа. Они уже были слишком далеко позади. Когда ты в пяти-шести матчах от плей-ин, это все равно что отстать на два круга.

Если Усэйн Болт даст мне два круга форы, и нам осталось бежать еще столько же, он меня не догонит. Дайте мне два бассейна форы с Майклом Фелпсом, и я его сделаю. Это эквивалентно тому, в каком состоянии находится « ». Они отстают на два круга. Так что даже если бы Джа был сейчас в этой команде, они бы все равно не справились», – считает бывший игрок .

«Гриззлис» (15-25) отстают от идущих десятыми «Лейкерс» (21-21) на шесть побед. У команды из Мемфиса две игры в запасе.