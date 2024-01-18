Пол Пирс о шансах «Мемфиса» на плей-офф: «Если Усэйн Болт даст мне два круга форы, он меня не догонит. «Гриззлис» тоже отстают на два круга»

Теги Пол Пирс Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Пол Пирс считает, что даже с Джа Морэнтом «Мемфис» не вышел бы в плей-офф.

«В этом году они бы не попали в плей-офф, и мне плевать, что сделал бы Джа. Они уже были слишком далеко позади. Когда ты в пяти-шести матчах от плей-ин, это все равно что отстать на два круга.

Если Усэйн Болт даст мне два круга форы, и нам осталось бежать еще столько же, он меня не догонит. Дайте мне два бассейна форы с Майклом Фелпсом, и я его сделаю. Это эквивалентно тому, в каком состоянии находится «Мемфис». Они отстают на два круга. Так что даже если бы Джа был сейчас в этой команде, они бы все равно не справились», – считает бывший игрок НБА.

«Гриззлис» (15-25) отстают от идущих десятыми «Лейкерс» (21-21) на шесть побед. У команды из Мемфиса две игры в запасе.

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21 комментарий
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Ответ Ki-man
Если спринтеру Болту и доводилось бегать круги, то пловец Фелпс кругами точно не плавал.
Вы не поверите, но на английском круг для бегуна и дистанция одного бассейна для пловца обозначаются одним словом - lap.
+15
0
+15
Если спринтеру Болту и доводилось бегать круги, то пловец Фелпс кругами точно не плавал.
+13
-2
+11
Мощная аналитика
Ужратый Гусениц о шансах Детройта на плей-офф - Если Джокович даст мне фору в два гейма, он всё равно меня выиграет. Тоже самое и с Детройтом, только они отстают на 28 геймов.
з.ы - и да, Фелпс по мне так сможет догнать пузатого травокура Пирса)
+11
-2
+9
Для справки ему, вдохновляющий пример:

На 1 февраля 2021 года "Вашингтон Уизардс" занимали последнее, 15-е место на Востоке. Потом мистер-триплдабл взял власть в свои руки-крюки, и вуаля: Уизардс вышли в плейофф. Попутно, Уэстбрук взял награду "игрок месяца" с воистину космической статой:

https://sun9-60.userapi.com/impg/2JDh2Fypn77Pil4-TBNggBccHa2dveGCV2dAqA/hGblRdwlPWc.jpg?size=1080x1350&quality=95&sign=d018847ea8e5b6ed0eec31584096f664&type=album

Другое дело, что нынешний Запад просто страшен, и даже с Морантом можно запросто пролететь мимо.
+8
0
+8
Ответ Ki-man
Если спринтеру Болту и доводилось бегать круги, то пловец Фелпс кругами точно не плавал.
я форточку открою?
+9
-2
+7
Ответ Air Rodman
Для справки ему, вдохновляющий пример: На 1 февраля 2021 года "Вашингтон Уизардс" занимали последнее, 15-е место на Востоке. Потом мистер-триплдабл взял власть в свои руки-крюки, и вуаля: Уизардс вышли в плейофф. Попутно, Уэстбрук взял награду "игрок месяца" с воистину космической статой: https://sun9-60.userapi.com/impg/2JDh2Fypn77Pil4-TBNggBccHa2dveGCV2dAqA/hGblRdwlPWc.jpg?size=1080x1350&quality=95&sign=d018847ea8e5b6ed0eec31584096f664&type=album Другое дело, что нынешний Запад просто страшен, и даже с Морантом можно запросто пролететь мимо.
Тут надо уточнить, что 1 февраля 2021 это было начало сезона. 16 матчей сыграли только.
+7
0
+7
Ответ Ki-man
Если спринтеру Болту и доводилось бегать круги, то пловец Фелпс кругами точно не плавал.
он имел ввиду что Фелпс тоже будет бежать. но не так быстро, как Болт
+5
-1
+4
Ответ Григорий Ефимов
Вы не поверите, но на английском круг для бегуна и дистанция одного бассейна для пловца обозначаются одним словом - lap.
Поверю. Век живи - учись хотя бы полвека. Буду теперь это знать. Спасибо
+4
0
+4
мне что-то кажется, что и Фелпс и Болт сделают Пирса )
+3
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+3
Глядя на Пирса сейчас, я думаю Болт его догонит и обгонит на эти два круга))
+3
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+3
Ответ Алексей Никишин
Глядя на Пирса сейчас, я думаю Болт его догонит и обгонит на эти два круга))
он их просто не добежит. И уж тем более не доплывет)
+2
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+2
ну две минуты форы на стадионе нереально отыграть. это надо, чтобы пирс 800м в минуту бежал. а вот в бассейне фелпс его уделает)
+1
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5-6 матчей - это ни о чём. На дистанции в 20 матчей отыгрывается. Взять хоть прошлый год: Лейкерс после матча звёзд выдали результат 16-7, тогда как Даллас 7-15. на том же отрезке. Оклахома 12-13, Пеликаны 12-11, Миннесота 11-10, Юта 8-14. Все эти команды к матчу звёзд в таблице были выше ЛА.
И это Лейкерс ещё состав перетряхнули, т.е. им надо было сыграться. Ещё и Леброн много не играл на том отрезке. У Мемфиса с Джа ситуация была бы более благоприятная. Она и была на том отрезке, что он успел провести.
p.s. цифры считал руками, мог где-то косякнуть
+1
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+1
Ответ Mamontilo
я форточку открою?
У нас здесь нет форточек :)
+1
0
+1
Ответ Air Rodman
Для справки ему, вдохновляющий пример: На 1 февраля 2021 года "Вашингтон Уизардс" занимали последнее, 15-е место на Востоке. Потом мистер-триплдабл взял власть в свои руки-крюки, и вуаля: Уизардс вышли в плейофф. Попутно, Уэстбрук взял награду "игрок месяца" с воистину космической статой: https://sun9-60.userapi.com/impg/2JDh2Fypn77Pil4-TBNggBccHa2dveGCV2dAqA/hGblRdwlPWc.jpg?size=1080x1350&quality=95&sign=d018847ea8e5b6ed0eec31584096f664&type=album Другое дело, что нынешний Запад просто страшен, и даже с Морантом можно запросто пролететь мимо.
можно вспомнить Хит 16-17 сезона: старт 11-30, а потом 30-11 и окончание сезона с 50%-ым резалтом. В Плей-офф не зашли, правда, остались 9-ми, но рейд был впечатляющий.

Но не стоит забывать, что сейчас и с 10 места можно в постсезон залезть, так что все еще ничего невозможного.
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Ответ paster_bibo
800м в минуту это 48 км в час. Тут что то не так))
тьфу ты. 800м четыре минуты Пирс должен ковылять, чтобы его догнали. не знаю, почему минуту написал. затуп
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Пол очень старался быть логическим пользователем языка, но вышло не очень.
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Ну-ну, Юта была ниже Мемфиса, а сейчас вон в зоне плеинн и не собирается оттуда падать.
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Ответ Air Rodman
Для справки ему, вдохновляющий пример: На 1 февраля 2021 года "Вашингтон Уизардс" занимали последнее, 15-е место на Востоке. Потом мистер-триплдабл взял власть в свои руки-крюки, и вуаля: Уизардс вышли в плейофф. Попутно, Уэстбрук взял награду "игрок месяца" с воистину космической статой: https://sun9-60.userapi.com/impg/2JDh2Fypn77Pil4-TBNggBccHa2dveGCV2dAqA/hGblRdwlPWc.jpg?size=1080x1350&quality=95&sign=d018847ea8e5b6ed0eec31584096f664&type=album Другое дело, что нынешний Запад просто страшен, и даже с Морантом можно запросто пролететь мимо.
Все справедливо! Наконец то эта шушера начала разваливаться изнутри!И никакой капитан Сильвер им уже не поможет.Изначально все субъекты гриззлей,кроме Бэйна-сильнейшим образом переоцененные баскетболисты.В прошлом сезоне это доказали Лейкера,после немцы уделали тройного Джея.Мамкин Гангстер -просто кошмар.Вердикт:впахивать нужно ребятам,и полсостава менять
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
ну две минуты форы на стадионе нереально отыграть. это надо, чтобы пирс 800м в минуту бежал. а вот в бассейне фелпс его уделает)
800м в минуту это 48 км в час. Тут что то не так))
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