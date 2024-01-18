Пол Пирс о шансах «Мемфиса» на плей-офф: «Если Усэйн Болт даст мне два круга форы, он меня не догонит. «Гриззлис» тоже отстают на два круга»
Пол Пирс считает, что даже с Джа Морэнтом «Мемфис» не вышел бы в плей-офф.
«В этом году они бы не попали в плей-офф, и мне плевать, что сделал бы Джа. Они уже были слишком далеко позади. Когда ты в пяти-шести матчах от плей-ин, это все равно что отстать на два круга.
Если Усэйн Болт даст мне два круга форы, и нам осталось бежать еще столько же, он меня не догонит. Дайте мне два бассейна форы с Майклом Фелпсом, и я его сделаю. Это эквивалентно тому, в каком состоянии находится «Мемфис». Они отстают на два круга. Так что даже если бы Джа был сейчас в этой команде, они бы все равно не справились», – считает бывший игрок НБА.
«Гриззлис» (15-25) отстают от идущих десятыми «Лейкерс» (21-21) на шесть побед. У команды из Мемфиса две игры в запасе.
Ужратый Гусениц о шансах Детройта на плей-офф - Если Джокович даст мне фору в два гейма, он всё равно меня выиграет. Тоже самое и с Детройтом, только они отстают на 28 геймов.
з.ы - и да, Фелпс по мне так сможет догнать пузатого травокура Пирса)
На 1 февраля 2021 года "Вашингтон Уизардс" занимали последнее, 15-е место на Востоке. Потом мистер-триплдабл взял власть в свои руки-крюки, и вуаля: Уизардс вышли в плейофф. Попутно, Уэстбрук взял награду "игрок месяца" с воистину космической статой:
https://sun9-60.userapi.com/impg/2JDh2Fypn77Pil4-TBNggBccHa2dveGCV2dAqA/hGblRdwlPWc.jpg?size=1080x1350&quality=95&sign=d018847ea8e5b6ed0eec31584096f664&type=album
Другое дело, что нынешний Запад просто страшен, и даже с Морантом можно запросто пролететь мимо.
И это Лейкерс ещё состав перетряхнули, т.е. им надо было сыграться. Ещё и Леброн много не играл на том отрезке. У Мемфиса с Джа ситуация была бы более благоприятная. Она и была на том отрезке, что он успел провести.
p.s. цифры считал руками, мог где-то косякнуть
Но не стоит забывать, что сейчас и с 10 места можно в постсезон залезть, так что все еще ничего невозможного.