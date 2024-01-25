Зоран Лукич: «Брайон Аллен обматерил моего коллегу Сергея Козина. Такие игроки не нужны команде»

Зоран Лукич объяснил решение расстаться с Брайоном Алленом и Драгоном Апичем.

« сам изъявил желание уйти. Мы не удерживаем в таких случаях. Аллен, я вам откровенно скажу, по ходу матча с «Самарой» обматерил моего коллегу Сергея Козина, который в той встрече выполнял роль главного тренера. Я сразу сказал генеральному менеджеру, что такие баскетболисты не нужны моей команде. Такое недопустимо никому.

Сейчас в «Пари НН» остались единомышленники. Это видно по действиям ребят, как они бьются друг за друга. При этом не исключаю, что мы, возможно, подпишем кого-то на рынке свободных агентов. Мониторим ситуацию, но главное — здоровье», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».