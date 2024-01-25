Зоран Лукич: «Брайон Аллен обматерил моего коллегу Сергея Козина. Такие игроки не нужны команде»

Теги БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Драган Апич Брайон Аллен Баскетбол

Зоран Лукич объяснил решение расстаться с Брайоном Алленом и Драгоном Апичем.

«Апич сам изъявил желание уйти. Мы не удерживаем в таких случаях. Аллен, я вам откровенно скажу, по ходу матча с «Самарой» обматерил моего коллегу Сергея Козина, который в той встрече выполнял роль главного тренера. Я сразу сказал генеральному менеджеру, что такие баскетболисты не нужны моей команде. Такое недопустимо никому.

Сейчас в «Пари НН» остались единомышленники. Это видно по действиям ребят, как они бьются друг за друга. При этом не исключаю, что мы, возможно, подпишем кого-то на рынке свободных агентов. Мониторим ситуацию, но главное — здоровье», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».

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