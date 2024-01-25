Джо Маззулла о конкуренции на Востоке: «Мы не выигрывали титул с 2008 года. Не понимаю, зачем кому-то именно к нам готовиться»

Джо Маззулла не считает «Селтикс» фаворитом на титул.

Главный тренер « » ответил на вопрос, как относится к недавним изменениям в командах Востока – «Милуоки», «Майами», – которые готовятся к конкуренции с «Бостоном».

«Я не думаю, что они с нами соревнуются. Во-первых, мы ничего не выиграли. Так что я не понимаю, зачем кому-то именно к нам готовиться. Мы не выигрывали титул с 2008 года. Точно не являемся эталоном.

Мы даже не смотрим на это с такой точки зрения. Просто должны сохранять здоровый баланс, понимая, что мы действительно хорошая команда, но есть и другие точно такие же действительно хорошие команды. Думаем о том, как нам им противостоять, и как продолжать становиться лучше как коллективу», – заявил .

«Селтикс» идут первыми в с результатом 34-10.