Джо Маззулла о конкуренции на Востоке: «Мы не выигрывали титул с 2008 года. Не понимаю, зачем кому-то именно к нам готовиться»

Теги Бостон НБА Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла не считает «Селтикс» фаворитом на титул.

Главный тренер «Бостона» ответил на вопрос, как относится к недавним изменениям в командах Востока – «Милуоки», «Майами», – которые готовятся к конкуренции с «Бостоном».

«Я не думаю, что они с нами соревнуются. Во-первых, мы ничего не выиграли. Так что я не понимаю, зачем кому-то именно к нам готовиться. Мы не выигрывали титул с 2008 года. Точно не являемся эталоном.

Мы даже не смотрим на это с такой точки зрения. Просто должны сохранять здоровый баланс, понимая, что мы действительно хорошая команда, но есть и другие точно такие же действительно хорошие команды. Думаем о том, как нам им противостоять, и как продолжать становиться лучше как коллективу», – заявил Маззулла.

«Селтикс» идут первыми в НБА с результатом 34-10.

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