Кендрик Перкинс: «Если взять мозг Джо Маззуллы и поместить в птицу, птица полетит задом наперед»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Денвер НБА Джо Маззулла Баскетбол

Перкинс раскритиковал Джо Маззуллу после первого домашнего поражения «Селтикс».

«У них два Джо Маззуллы. У одного философия такая – мы забросим больше трехочковых, чем вы. Когда у них идет бросок, они великолепны. И есть другой Джо Маззулла, который просто стоит, и вы удивляетесь. Если взять его мозг и поместить в птицу, птица полетит задом наперед.

Знаете, почему я так говорю? Потому, что его парни не умеют набирать легкие очки. Снова и снова мы повторяем: атакуйте трехсекундную зону. У вас так много парней, которые отлично умеют забегать. Почему вы продолжаете играть в баскетбол в стиле AAU. У вас должны быть комбинации», – сказал бывший центровой «Бостона».

В пятницу «Селтикс» проиграли на своей площадке «Наггетс» – 100:102.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если взять мозг птицы и поместить в Кендрика Перкинса, он бы смог стать младшим видеокоординатором в штабе Бостона.
+45
0
+45
Как же стало модно оскорблять всех и вся на ТВ без каких-либо последствий
Ужас просто
Аналитики никакой, тупо оскорбления
+31
-1
+30
Хорошая шутейка от Перка. Ведь всем известно что если взять мозг нормального тренера НБА, и пересадить в птицу, то птица будет летать как и раньше..
Частенько так проходят интервью в команды. Например Хэма наверняка взяли из способностей которые он показал находясь в теле детеныша кенгуру. С тех пор правда не может спокойно пройти мимо кармана.
+11
0
+11
Взять мозг Перка не получится, потому что его нет
+12
-2
+10
Ответ quznez
а если мозг Перка поместить в кошку, она будет лизать только причинное место.
Чужое
+6
0
+6
Боже мой, даже Перк понимает что Мазулла дно
+5
0
+5
а если мозг Перка поместить в кошку, она будет лизать только причинное место.
+7
-3
+4
Если взять мозг Перка и поместить в птицу, птица даже не взлетит
+4
0
+4
Ответ quznez
а если мозг Перка поместить в кошку, она будет лизать только причинное место.
Леброну)
+5
-1
+4
Грубо, но он прав. Этот мозг главная надежда на проход в финал НБА не Бостона. На втором месте среди надежд мозг Спо))
+4
-2
+2
Если взять мозг Перка и пересадить его в мусорку , ему легче будет подниматься по лестнице
+2
0
+2
вернёмся к этому вопросу к плей-офф. думаю Перка вспомнят)
0
0
0
Ответ Xell
Леброну)
Вообще то Финиксу.
0
0
0
Ответ vasfre
Как же стало модно оскорблять всех и вся на ТВ без каких-либо последствий Ужас просто Аналитики никакой, тупо оскорбления
Тут все взаимно, так как и со стороны тренеров прилетает помет, генерируемый птичьим мозгом.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий