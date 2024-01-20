Кендрик Перкинс: «Если взять мозг Джо Маззуллы и поместить в птицу, птица полетит задом наперед»

Перкинс раскритиковал Джо Маззуллу после первого домашнего поражения «Селтикс».

«У них два Джо Маззуллы. У одного философия такая – мы забросим больше трехочковых, чем вы. Когда у них идет бросок, они великолепны. И есть другой , который просто стоит, и вы удивляетесь. Если взять его мозг и поместить в птицу, птица полетит задом наперед.

Знаете, почему я так говорю? Потому, что его парни не умеют набирать легкие очки. Снова и снова мы повторяем: атакуйте трехсекундную зону. У вас так много парней, которые отлично умеют забегать. Почему вы продолжаете играть в баскетбол в стиле AAU. У вас должны быть комбинации», – сказал бывший центровой « ».

В пятницу «Селтикс» проиграли на своей площадке «Наггетс» – 100:102.