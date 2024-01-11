Джо Маззулла на пресс-конференции: «Пока я не забыл. Никто никогда не спрашивал меня, какая моя любимая сцена из «Города воров». Вы же знаете, что это мой любимый фильм»

Джо Маззулла пообщался с журналистами на тему кино.

Свою сегодняшнюю пресс-конференцию после победы над «Миннесотой» (127:120) главный тренер «Бостона» закончил так: «Пока я не забыл. Никто никогда не спрашивал меня, какая моя любимая сцена из «Города воров». Вы все знаете, что это мой любимый фильм, но никто никогда не интересовался, какая у меня любимая сцена?»

После того как репортер предположил, что это ограбление в Чарльзтауне, Мазулла ответил: «Нет. Это моя вторая любимая сцена. Больше всего мне нравится, когда Даг Макрэй собирается уезжать из города, проезжает мимо машины ФБР и оставляет под антенной милую, хорошо продуманную записку от руки, а потом уезжает из города. Это моя любимая сцена».