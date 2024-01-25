Джон Хорст: «Возможность стать чемпионом, как сейчас, появляется редко. Мы хотим предоставить команде лучшие ресурсы, чтобы максимально использовать это окно»

Генеральный менеджер «Милуоки» объяснил увольнение Эдриана Гриффина.

«Когда мы наняли Гриффа, это была сложная задача и прекрасная возможность [для него] – и то, и другое было правдой. То, как все изменилось с того момента, создало еще большую актуальность и еще больше усугубило ситуацию. Возможность стать чемпионом, как сейчас, появляется редко. Уровень таланта в команде стал еще выше. Преданность команде у игроков стала еще более значительной.

Я не боюсь ошибиться – уже много раз был неправ. Верю, что Грифф заслуживает быть главным тренером. У него результат 30-13. Это сделало решение таким трудным. Для меня, президента команды Питера Фейгина и нашей группы владельцев. Мы оценивали то, как мы можем предоставить команде лучшие ресурсы, чтобы максимально использовать это чемпионское окно. Это в большей степени относится к этому и в меньшей – к тому, что сделал или не сделал Гриф.

Сейчас мы ищем путь, чтобы двигаться дальше и максимально усилить этот состав с точки зрения лидерских качеств, опыта. Мы хотим пригласить тренера, который сможет вывести нас на новый уровень (Хорст отказался называть имя Дока Риверса, потому что сделка еще не проведена официально – Sports.ru). Дело не только в тренере. Игроки должны быть лучше, они должны совершенствоваться, фронт-офис должен продолжать искать пути улучшения состава. Но мы считаем, что тренер – это тот элемент, который сильнее всего ускорит наш прогресс», – заявил Джон Хорст.