Яннис Адетокумбо: «Я не участвовал в найме Гриффина. СМИ создают картину, что решения принимают игроки, но это не так. Мне платят не за то, чтобы я управлял жизнями других людей»

Яннис Адетокумбо ответил на вопрос, принимал ли он участие в увольнении Гриффина.

«Это то, что мне не нравится в . Сумасшедший бизнес. Вчера тренер Гриф был нашим главным тренером. Сегодня – уже нет. А мы продолжаем делать вид, словно ничего и не было. Мне это не нравится в НБА, и я открыто говорю об этом. Но я понимаю это. Это бизнес. Людей обменивают, отчисляют, им приходится менять всю свою жизнь вот так (щелкает пальцами). И создается ложная картина происходящего. Но я такой человек, что стараюсь не поддаваться этому. Я отказываюсь попадать в пузырь «О, вот это 100% так» или «А вот это точно не так», потому что всегда будут говорить что-нибудь обо мне, о команде.

Например, «О, у него были плохие взаимоотношения с Гриффом». Ложь. Он мне искренне импонирует. Я пригласил его на свою свадьбу, понимаете? Всегда общался с ним. Он меня тренировал, и мы работали очень, очень, очень продуктивно. Понимаю, в какой ситуации нахожусь, и что когда кого-то нанимают, генеральный менеджер может прийти и спросить: «Что ты думаешь об этом? А об этом?» И дело не только во мне – в других игроках, людях, советам которых он доверяет. Но СМИ создают картину, что решение принимают игроки, и этого парня обменяли, потому что кое-кто очень хотел его заполучить. Это не так. У меня есть работа. Моя работа – быть лучшей версией себя и пытаться привести эту команду к победе в матчах. Именно за это мне платят деньги. Но уж точно не за то, чтобы я управлял жизнями других людей.

Мне платят за то, чтобы я защищался, блокировал броски, и я стараюсь придерживаться этого как можно чаще. Но есть люди, которым платят большие деньги за принятие таких решений, и эти решения трудны. И я должен уважать Джона [Хорста]. Это тяжело, нелегко. Но, опять же, лично я не хочу быть вовлеченным в это. Мне это не нравится. Бывало ли так, что меня спрашивали: «Что ты думаешь об этом?». Да, много раз. Но я не участвовал в найме тренера Гриффа. Я разговаривал с ним, так же как и с тренером Бадом. Но никто не говорил, что я принимал участие в найме тренера Бада, потому что я был еще совсем молодым. Но, конечно, они спрашивали: «Что думаешь об этом человеке, ?». «Я считаю, он очень хорош. Он мне нравится». «А что ты думаешь о тренере Гриффе?» Все они хорошие люди. Все. Но в конечном итоге не я принимаю решение. Не поймите меня неправильно. Хотелось бы, чтобы все было наоборот (подмигивает). Но это не так. Искренне говорю. Я просто стараюсь играть в баскетбол», – объяснил форвард « » на пресс-конференции.