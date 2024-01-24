Руководитель клуба НБА о назначении Дока Риверса: «Другие контендеры Восточной конференции вздохнули с облегчением»

Дор Риверс заменит Эдриана Гриффина на посту главного тренера «Милуоки».

Как сообщает CBS Sports, когда появилась новость о том, что Гриффин уволен и Риверс может стать его заменой, руководитель одного из клубов написал изданию: «И другие контендеры Восточной конференции вздохнули с облегчением».

«Бакс» во вторник отправили в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

сразу был назван главным кандидатом на освободившуюся должность. 62-летний специалист после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.