Руководитель клуба НБА о назначении Дока Риверса: «Другие контендеры Восточной конференции вздохнули с облегчением»

Теги Док Риверс Эдриан Гриффин Милуоки НБА Баскетбол

Дор Риверс заменит Эдриана Гриффина на посту главного тренера «Милуоки».

Как сообщает CBS Sports, когда появилась новость о том, что Гриффин уволен и Риверс может стать его заменой, руководитель одного из клубов НБА написал изданию: «И другие контендеры Восточной конференции вздохнули с облегчением».

«Бакс» во вторник отправили в отставку тренера-дебютанта Эдриана Гриффина после 43 матчей во главе команды (30-13). Отмечалось, что ветераны команды «потеряли веру» в специалиста.

Риверс сразу был назван главным кандидатом на освободившуюся должность. 62-летний специалист после увольнения из «Филадельфии» начал сезон-23/24 в качестве аналитика на телевидении.

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6 комментариев
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Ответ Ivan Kuzmenyuk
Типа чокера взяли?
Не воспринимают мэтра всерьёз
+4
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+4
ну теперь и Хэма можно увольнять спокойно
+2
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+2
Что-что, а похоже "лечить" Док умеет.
+1
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+1
Смешно, а с Гриффином типо тяжело было?
И что Док мог выиграть за последние годы?
Сперва пандемик Пи, потом два штрафодрота, которые испарились в самый нужный момент
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"Дор Риверс заменит Эдриана Гриффина на посту главного тренера «Милуоки». " "Дор" - это видимо от того, что часто заходит/выходит?
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