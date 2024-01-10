«Заткнись, чертов нытик!» Появилась аудиозапись трэш-тока между Расселлом Уэстбруком, Кевином Дюрэнтом и Юсуфом Нуркичем

В сети появилась аудиозапись трэш-тока между Уэстбруком, Дюрэнтом и Нуркичем.

Инцидент произошел во время недавнего матча между « » – « » (138:111).

«И что ты сделаешь? Заткнись, чертов нытик!» – прокричал со скамейки в адрес центрового «Санз» .

«Вот почему они посадили тебя на скамейку запасных», – ответил Нуркич.

«Отвернись, чертов нытик», – повторил Уэстбрук.

«Эй, не позволяй этой сучке так с собой разговаривать», – вмешался .

«Что ты несешь? Ты знаешь, что я прав», – сказал Уэстбрук Дюрэнту.

«Нет, ты не прав», – произнес Дюрэнт.

«Да, я прав», – повторил Уэстбрук.