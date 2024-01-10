«Заткнись, чертов нытик!» Появилась аудиозапись трэш-тока между Расселлом Уэстбруком, Кевином Дюрэнтом и Юсуфом Нуркичем
В сети появилась аудиозапись трэш-тока между Уэстбруком, Дюрэнтом и Нуркичем.
Инцидент произошел во время недавнего матча между «Клипперс» – «Финиксом» (138:111).
«И что ты сделаешь? Заткнись, чертов нытик!» – прокричал Расселл Уэстбрук со скамейки в адрес центрового «Санз» Юсуфа Нуркича.
«Вот почему они посадили тебя на скамейку запасных», – ответил Нуркич.
«Отвернись, чертов нытик», – повторил Уэстбрук.
«Эй, не позволяй этой сучке так с собой разговаривать», – вмешался Кевин Дюрэнт.
«Что ты несешь? Ты знаешь, что я прав», – сказал Уэстбрук Дюрэнту.
«Нет, ты не прав», – произнес Дюрэнт.
«Да, я прав», – повторил Уэстбрук.