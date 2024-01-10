«Заткнись, чертов нытик!» Появилась аудиозапись трэш-тока между Расселлом Уэстбруком, Кевином Дюрэнтом и Юсуфом Нуркичем

Теги Клипперс Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Юсуф Нуркич Баскетбол

В сети появилась аудиозапись трэш-тока между Уэстбруком, Дюрэнтом и Нуркичем.

Инцидент произошел во время недавнего матча между «Клипперс» – «Финиксом» (138:111).

«И что ты сделаешь? Заткнись, чертов нытик!» – прокричал Расселл Уэстбрук со скамейки в адрес центрового «Санз» Юсуфа Нуркича.

«Вот почему они посадили тебя на скамейку запасных», – ответил Нуркич.

«Отвернись, чертов нытик», – повторил Уэстбрук.

«Эй, не позволяй этой сучке так с собой разговаривать», – вмешался Кевин Дюрэнт.

«Что ты несешь? Ты знаешь, что я прав», – сказал Уэстбрук Дюрэнту.

«Нет, ты не прав», – произнес Дюрэнт.

«Да, я прав», – повторил Уэстбрук.

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8 комментариев
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Трэш-ток если честно так себе
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В очереди в Пятерочке трэш-ток жестче
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Тут нужен сын Вестбрука, что бы разъяснить, что происходит. Только он достаточно взрослый, что бы это понять.
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Расс всегда заряжен на КД, где бы тот не играл )
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Вот и поговорили))
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