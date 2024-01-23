Леброн Джеймс пропустит матч с «Клипперс» из-за повреждения голеностопа

Теги травмы Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс пропустит матч с «Клипперс» из-за повреждения голеностопа.

Лидера «озерников» беспокоят боли в левом голеностопном суставе. Ранее по ходу сезона он не смог принять участие в четырех играх.

Результат калифорнийской команды без Леброна – 2-2.

39-летний Джеймс в 21-м сезоне набирает 24,8 очка, 7,2 подбора и 7,4 передачи в среднем за игру.

Дерби двух лос-анджелесских клубов состоится во вторник.

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6 комментариев
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В общем без шансов в матче. Лал без Брона никого не обыграет
+5
-3
+2
Хату на Клипперс
+1
-1
0
Пару игр выиграли. Можно и отдохнуть / планово слить.
0
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0
в прошлом матче Леброн обошел Карима по кол-ву матчей с 13+ очкам.

Следующий рубеж - 12+ очковые матчи:
1. Карим 1468
2. ЛеБрон 1439
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