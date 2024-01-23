Леброн Джеймс пропустит матч с «Клипперс» из-за повреждения голеностопа.

Лидера «озерников» беспокоят боли в левом голеностопном суставе. Ранее по ходу сезона он не смог принять участие в четырех играх.

Результат калифорнийской команды без Леброна – 2-2.

39-летний в 21-м сезоне набирает 24,8 очка, 7,2 подбора и 7,4 передачи в среднем за игру.

Дерби двух лос-анджелесских клубов состоится во вторник.