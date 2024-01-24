Данкан Робинсон хочет сыграть за олимпийскую сборную США 3х3 в Париже.

Защитник « » ведет переговоры с руководством сборной о том, чтобы представлять страну в баскетболе 3х3. В настоящее время он не соответствует квалификационным стандартам ФИБА, но у снайпера есть время до 24 июня 2024 года, чтобы решить данный вопрос.

Только четыре спортсмена могут представлять национальную команду в турнире 3х3 Олимпийских игр, при этом двое из них должны входить в десятку лучших в индивидуальном рейтинге своей страны. Другие два баскетболиста должны либо также входить в десятку лучших, либо сыграть хотя бы в одном официальном соревновании ФИБА 3x3 в период с 1 января 2023 года по 24 июня 2024 года.

29-летний в этом сезоне набирает в среднем 13,7 очка за игру, реализуя 41,1% из-за дуги при 7 попытках.