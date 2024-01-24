Данкан Робинсон хочет сыграть за олимпийскую сборную США 3х3 в Париже

Теги Майами НБА Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол 3х3 Данкан Робинсон Баскетбол

Данкан Робинсон хочет сыграть за олимпийскую сборную США 3х3 в Париже.

Защитник «Майами» ведет переговоры с руководством сборной о том, чтобы представлять страну в баскетболе 3х3. В настоящее время он не соответствует квалификационным стандартам ФИБА, но у снайпера есть время до 24 июня 2024 года, чтобы решить данный вопрос.

Только четыре спортсмена могут представлять национальную команду в турнире 3х3 Олимпийских игр, при этом двое из них должны входить в десятку лучших в индивидуальном рейтинге своей страны. Другие два баскетболиста должны либо также входить в десятку лучших, либо сыграть хотя бы в одном официальном соревновании ФИБА 3x3 в период с 1 января 2023 года по 24 июня 2024 года.

29-летний Робинсон в этом сезоне НБА набирает в среднем 13,7 очка за игру, реализуя 41,1% из-за дуги при 7 попытках.

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4 комментария
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Вместо кого? Фредетта? Шило на мыло считай. Вместо Бэрри, но тогда две дыры в защите вместе с Джимером, но если на площадке Трэвис, Фредетт и Робинсон, то трехочковый потенциал убийственный конечно, могут за несколько минут трехами закидать любую команду
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А чего какая маленькая заявка? Если один получит травму остальным вообще без замен играть
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Ответ Mr.BadGuy
А чего какая маленькая заявка? Если один получит травму остальным вообще без замен играть
у нашего игрока кроссовок порвался и некем было заменить, играли без замен)
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Ответ ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
у нашего игрока кроссовок порвался и некем было заменить, играли без замен)
кроссовки тоже надо в заявку вносить? замену по ходу турнира делать нельзя?
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