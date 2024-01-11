Данкан Робинсон о «перезапуске» карьеры: «Больше не зацикливаюсь на том, как у меня идет рука при броске»

Данкан Робинсон рассказал, как ему удалось вновь найти «свою» игру.

«С точки зрения физической подготовки я почти ничего не поменял. Больше всего я изменился с точки зрения подхода к делу. Во-первых, у нас появилась свобода и возможность быть самим собой. Также я вновь пытался заявить о себе, чтобы обрести уверенность. Это сильно изменило меня.

Я всегда считал, что мое чувство игры – это моя сильная сторона. В этом сезоне, когда я больше не зацикливаюсь на том, как у меня идет рука при броске, вижу, что могу быть более разносторонним баскетболистом и показывать другие свои качества», – рассказал в эфире Run It Back.

Прошлый сезон стал для форварда худшим в карьере: 6,4 очка, 32,8% реализации 3-очковых и только 16,5 минуты в среднем на паркете. В 35 матчах регулярки-2023/24 Робинсон набирает в среднем 13,9 очка (лучший результат в карьере), 3,1 передачи (лучший результат в карьере) и 2,6 подбора при 45,5% с игры и 41,4% из-за дуги.