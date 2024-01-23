Юдонис Хаслем: «Данкан Робинсон лучше, чем Кевин Дюрэнт, как шутер»

Юдонис Хаслем сказал, кто лучше как шутер – Данкан Робинсон и Кевин Дюрэнт.

«Мы не говорим о скорерах, мы не говорим о баскетболистах, мы говорим исключительно о шутерах. Да, я считаю, что в конкурсе по броскам победит Кей Ди», – сказал бывший игрок « ».

Робинсон в нынешнем сезоне атакует из-за дуги с точностью 41,1%, с двухочковой дистанции – 55,3%. Показатели Кевин Дюрэнта – 46,4% и 55,4%.