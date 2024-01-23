Юдонис Хаслем: «Данкан Робинсон лучше, чем Кевин Дюрэнт, как шутер»

Теги Майами Финикс НБА Кевин Дюрэнт Юдонис Хаслем Данкан Робинсон Баскетбол

Юдонис Хаслем сказал, кто лучше как шутер – Данкан Робинсон и Кевин Дюрэнт.

«Мы не говорим о скорерах, мы не говорим о баскетболистах, мы говорим исключительно о шутерах. Да, я считаю, что в конкурсе по броскам Данкан Робинсон победит Кей Ди», – сказал бывший игрок «Майами».

Робинсон в нынешнем сезоне атакует из-за дуги с точностью 41,1%, с двухочковой дистанции – 55,3%. Показатели Кевин Дюрэнта – 46,4% и 55,4%.

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8 комментариев
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А Юдонис Хаслем тащил Майами почище Леброна)
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Да, легко так говорить, когда в этом сезоне у Данкана летят дальние с процентом 41. Но что случилось в прошлом сезоне мы забудем: Робинсон бросал меньше 5 попыток за матч с процентом 33. Тогда как Кевин ниже 35 процентов не бросает (так далеко дебютные два сезона уже были, что ими можно пренебречь). Короче, Юдонис скорее всего просто похвалил своего игрока, но реальность другая: даже как шутер Данкан нестабильнее намного, чем Дюра, а стабильность очень важна для пулялок все таки.
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да
а я красивее Бреда Питта
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Это в смысле такой способ, чтобы про него не забывали - бред нести? У Дюрэнта практически эталонной бросок
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а у меня больше чем у Рокки Сифрени
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Раньше он этой лабудой мотивировал молодняк в раздевалке, а теперь не может в себе держать )))
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Смотрел летние совместные тренеровки. Так вот Холмгрен нередко Инокентия перекидывал с трехи.
Так что в какой то день... Вполне может быть.
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Голубь лучше, чем лев, как птица
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