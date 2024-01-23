Лука Дончич об энклбрейкере Брауна: «Молился, чтобы он не попал»

Лука Дончич отреагировал на энклбрейкер Джейлена Брауна.

В середине второй четверти матча в форвард «Селтикс» резко перевел мяч за спиной, после чего словенец обрушился на паркет. Избавившись от опеки лидера «Мэверикс», Джейлен отправил мяч в корзину.

« четко со мной разобрался. Я видел повтор момента. Не буду врать, получилось очень неплохо. Оказавшись на паркете, я молился, чтобы он не попал. Но он сделал это, так что получился полноценный хайлайт», – признался .

Дончич остался недоволен уровнем своей игры.

«Я сыграл не лучшим образом, смазал много лэй-апов. Но у них очень сильная команда, они лидируют в таблице. У них отличная защита, два шикарных игрока. Остальные тоже умеют играть.

Был момент, когда я смазал три подряд лэй-апа без сопротивления. Наверное, сегодня просто не мой день», – констатировал словенец.

Разыгрывающий «Далласа» набрал 33 очка, 18 подборов и 13 передач в матче с « » (110:119).