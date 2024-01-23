Шакил О’Нил: «Больше не считаю себя знаменитостью. Эти люди возомнили, что они умнее и лучше других, а мне никогда не хотелось быть таким»
Шакил О’Нил отказался от статуса знаменитости .
Легендарный игрок НБА объяснил свое решение.
«Я отказался считать себя знаменитостью примерно 6-7 лет назад. Эти знаменитости – настоящие засранцы. Они такие. Мне не хочется быть с ними в одном статусе.
Эти люди после достижение определенного статуса возомнили, что они умнее, важнее и лучше других, а мне никогда не хотелось быть таким», – заявил 4-кратный чемпион НБА.