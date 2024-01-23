Шакил О’Нил: «Больше не считаю себя знаменитостью. Эти люди возомнили, что они умнее и лучше других, а мне никогда не хотелось быть таким»

Теги светская хроника Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Шакил О’Нил отказался от статуса знаменитости .

Легендарный игрок НБА объяснил свое решение.

«Я отказался считать себя знаменитостью примерно 6-7 лет назад. Эти знаменитости – настоящие засранцы. Они такие. Мне не хочется быть с ними в одном статусе.

Эти люди после достижение определенного статуса возомнили, что они умнее, важнее и лучше других, а мне никогда не хотелось быть таким», – заявил 4-кратный чемпион НБА.

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3 комментария
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Ответ Василий Атутов
Не только за это, но уважаю Шака, все же один из самых доминирующих игроков в НБА ,плюс в реальности и правда такой прям настоящий мужик, даже рэп иногда читает, одно только уважение вызывает Шак.
А потом толкает крипту и прячется от приставов.
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Не только за это, но уважаю Шака, все же один из самых доминирующих игроков в НБА ,плюс в реальности и правда такой прям настоящий мужик, даже рэп иногда читает, одно только уважение вызывает Шак.
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Да и детей судя по слухам воспитывает именно с этой точки зрения.
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