Шакил О’Нил: «Больше не считаю себя знаменитостью. Эти люди возомнили, что они умнее и лучше других, а мне никогда не хотелось быть таким»

Шакил О’Нил отказался от статуса знаменитости .

Легендарный игрок НБА объяснил свое решение.

«Я отказался считать себя знаменитостью примерно 6-7 лет назад. Эти знаменитости – настоящие засранцы. Они такие. Мне не хочется быть с ними в одном статусе.

Эти люди после достижение определенного статуса возомнили, что они умнее, важнее и лучше других, а мне никогда не хотелось быть таким», – заявил 4-кратный чемпион .