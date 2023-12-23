Аудитория матчей НБА на каналах ESPN и ABC выросла на 16% по сравнению с прошлым сезоном

Теги НБА телевидение ABC ESPN Баскетбол

Популярность игр НБА на каналах ESPN и ABC выросла на 16 процентов.

По данным исследовательской компании Nielsen, зрительская аудитория матчей НБА на каналах ESPN и ABC выросло на 16 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Трансляции в среднем смотрят 1 712 000 зрителей. В прошлом сезоне этот показатель был 1 469 000.

Кроме того, NBA Countdown – предматчевое шоу на ESPN и ABC – собирает в среднем 664 000 зрителей, что является самым высоким показателем предрождественской аудитории с 2018 года. Это на три процента больше, чем в прошлом сезоне.

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2 комментария
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