Никола Милутинов пропустит как минимум 1 месяц из-за повреждения голеностопа

Никола Милутинов выбыл из строя с повреждением голеностопа.

Центровой « » получил травму в проигранном матче чемпионата Греции с « ».

За 7:38 до конца третьей четверти случайно наступил на ногу своему партнеру по команде Костасу Папаниколау, из-за чего серьезно подвернул левую ногу.

Милутинов не смог самостоятельно покинуть площадку и сделал это лишь с помощью медицинского персонала.

Серб набирает 8,7 очка и 5,8 подбора в среднем за игру в Евролиге-23/24. Он стал самым ценным игроком 22-го раунда турнира, оформив 20+20.