Никола Милутинов пропустит как минимум 1 месяц из-за повреждения голеностопа

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Никола Милутинов Баскетбол

Никола Милутинов выбыл из строя с повреждением голеностопа.

Центровой «Олимпиакоса» получил травму в проигранном матче чемпионата Греции с «Панатинаикосом».

За 7:38 до конца третьей четверти Милутинов случайно наступил на ногу своему партнеру по команде Костасу Папаниколау, из-за чего серьезно подвернул левую ногу.

Милутинов не смог самостоятельно покинуть площадку и сделал это лишь с помощью медицинского персонала. 

Серб набирает 8,7 очка и 5,8 подбора в среднем за игру в Евролиге-23/24. Он стал самым ценным игроком 22-го раунда турнира, оформив 20+20.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий