«Чувствовал себя так, будто мне снова 19». Яннис Папапетру вернулся, пропустив 3 месяца из-за травмы
Яннис Папапетру сыграл в сегодняшнем матче против «Лавриона».
Форвард Яннис Папапетру вернулся в состав «Панатинаикоса» в сегодняшнем матче чемпионата Греции против «Лавриона» (92:76).
29-летний игрок пропустил три месяца после того, как в октябре перенес операцию на левом колене. Сообщалось, что форвард «Пао» пропустит как минимум полтора месяца.
«Я считал дни. Это было тяжело. Все знают мою любовь к клубу и команде. У Бога есть план, и некоторые вещи невозможно изменить. Я пытался вернуться раньше, и так и получилось. Мне не хватает минут, игр, дыхания, сил... Сегодня я чувствовал себя так, будто мне снова 19, но в плохом смысле, потому что я нервничал», – признался Папапетру.