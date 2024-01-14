«Чувствовал себя так, будто мне снова 19». Яннис Папапетру вернулся, пропустив 3 месяца из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Яннис Папапетру Лаврион Баскетбол

Яннис Папапетру сыграл в сегодняшнем матче против «Лавриона».

Форвард Яннис Папапетру вернулся в состав «Панатинаикоса» в сегодняшнем матче чемпионата Греции против «Лавриона» (92:76).

29-летний игрок пропустил три месяца после того, как в октябре перенес операцию на левом колене. Сообщалось, что форвард «Пао» пропустит как минимум полтора месяца.

«Я считал дни. Это было тяжело. Все знают мою любовь к клубу и команде. У Бога есть план, и некоторые вещи невозможно изменить. Я пытался вернуться раньше, и так и получилось. Мне не хватает минут, игр, дыхания, сил... Сегодня я чувствовал себя так, будто мне снова 19, но в плохом смысле, потому что я нервничал», – признался Папапетру.

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