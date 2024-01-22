Никола Милутинов подвернул голеностоп в матче против «Пао» и не смог самостоятельно покинуть паркет

Никола Милутинов был вынужден покинуть матч с «Пао» из-за травмы голеностопа.

За 7:38 до конца третьей четверти Милутинов случайно наступил на ногу своему партнеру по команде Костасу Папаниколау, из-за чего серьезно подвернул левую ногу.

Милутинов не смог самостоятельно покинуть площадку и сделал это лишь с помощью медицинского персонала. Бывшему игроку ЦСКА предстоит дополнительное обследование.

Костас Слукас испытывал боли в приводящей мышце левой ноги и не вернулся на паркет во второй половине встречи.