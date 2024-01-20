Джей Джей Редик: «Эффективность Джоэла Эмбиида в этом сезоне – самая высокая в истории»
Редик объяснил, почему сейчас Эмбиид – самый эффективный игрок в истории.
«Только один игрок в истории набирал 35+10+5 в среднем за матч в сезоне НБА. Это был Уилт Чемберлен в сезоне-1963/64.
И вот что я хочу отметить. Насколько потрясающая продуктивность у Джоэла Эмбиида в этом сезоне. В том сезоне Уилт играл по 46 минут в среднем за матч. Джоэл играет в среднем 34 минуты.
У нас нет количества владений, но можно применить логику и сделать вывод, что в те времена было гораздо больше владений. В сезоне-63/64 команды НБА в среднем совершали 99 бросков с игры и 35 бросков с линии штрафных. В этом сезоне команды в среднем совершают 89 бросков с игры и 23 броска с линии.
Эффективность Джоэла в этом сезоне – самая высокая в истории», – заявил бывший игрок НБА.
В нынешнем сезоне Эмбиид («Филадельфия») набирает 35,1 очка, 11,4 подбора и 5,9 передачи за 34 минуты в среднем за встречу.
Ну и разница в минутах это знаете ли палка о двух концах. Эмбид просто физически не может играть по 46 минут за игру, а если попробует - его стата может и вырастет, но хватит его в таком режиме на пару недель, а дальше больничка. То что он играет меньше Уилта, скорее помогает ему набирать хорошие цифры, чем мешает.