Джей Джей Редик: «Эффективность Джоэла Эмбиида в этом сезоне – самая высокая в истории»

Редик объяснил, почему сейчас Эмбиид – самый эффективный игрок в истории.

«Только один игрок в истории набирал 35+10+5 в среднем за матч в сезоне . Это был в сезоне-1963/64.

И вот что я хочу отметить. Насколько потрясающая продуктивность у в этом сезоне. В том сезоне Уилт играл по 46 минут в среднем за матч. Джоэл играет в среднем 34 минуты.

У нас нет количества владений, но можно применить логику и сделать вывод, что в те времена было гораздо больше владений. В сезоне-63/64 команды НБА в среднем совершали 99 бросков с игры и 35 бросков с линии штрафных. В этом сезоне команды в среднем совершают 89 бросков с игры и 23 броска с линии.

Эффективность Джоэла в этом сезоне – самая высокая в истории», – заявил бывший игрок НБА.

В нынешнем сезоне Эмбиид (« ») набирает 35,1 очка, 11,4 подбора и 5,9 передачи за 34 минуты в среднем за встречу.