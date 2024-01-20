Джей Джей Редик: «Эффективность Джоэла Эмбиида в этом сезоне – самая высокая в истории»

Теги Уилт Чемберлен Джей Джей Редик Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Редик объяснил, почему сейчас Эмбиид – самый эффективный игрок в истории.

«Только один игрок в истории набирал 35+10+5 в среднем за матч в сезоне НБА. Это был Уилт Чемберлен в сезоне-1963/64.

И вот что я хочу отметить. Насколько потрясающая продуктивность у Джоэла Эмбиида в этом сезоне. В том сезоне Уилт играл по 46 минут в среднем за матч. Джоэл играет в среднем 34 минуты.

У нас нет количества владений, но можно применить логику и сделать вывод, что в те времена было гораздо больше владений. В сезоне-63/64 команды НБА в среднем совершали 99 бросков с игры и 35 бросков с линии штрафных. В этом сезоне команды в среднем совершают 89 бросков с игры и 23 броска с линии.

Эффективность Джоэла в этом сезоне – самая высокая в истории», – заявил бывший игрок НБА.

В нынешнем сезоне Эмбиид («Филадельфия») набирает 35,1 очка, 11,4 подбора и 5,9 передачи за 34 минуты в среднем за встречу.

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8 комментариев
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Единственное, что забыл Джей Джей - это обосновать, почему именно показатели 35+10+5 свидетельствуют о высочайшей эффективности. Почему например не 44+24+3, которые были у Уилта в сезоне 62-63? Почему вообще мы считаем 10 Эмбида, если у Уилта в сезоне 63-64 было 22 подбора за игру? У Эмбида было когда-то 35+22+5? Правильно, никогда не было и не будет. Но надо же за уши притянуть. И кстати с той статой Уилт не стал МВП, а стал им Оскар, с 31+11+9,9 - чутка до трипла в среднем не дотянул. А за два сезона до этого был у него сезонный трипл с 30+очков. Но это все, понятно, не считается. Кто они, а кто Эмбид...
+26
-5
+21
Ответ Григорий Ефимов
Единственное, что забыл Джей Джей - это обосновать, почему именно показатели 35+10+5 свидетельствуют о высочайшей эффективности. Почему например не 44+24+3, которые были у Уилта в сезоне 62-63? Почему вообще мы считаем 10 Эмбида, если у Уилта в сезоне 63-64 было 22 подбора за игру? У Эмбида было когда-то 35+22+5? Правильно, никогда не было и не будет. Но надо же за уши притянуть. И кстати с той статой Уилт не стал МВП, а стал им Оскар, с 31+11+9,9 - чутка до трипла в среднем не дотянул. А за два сезона до этого был у него сезонный трипл с 30+очков. Но это все, понятно, не считается. Кто они, а кто Эмбид...
И единственное, что вы упустили, это 34 минуты Эмбиида по сравнению с 46 минутами у другого. И, кстати, я бы не назвал это "притянуть за уши", Джей-Джей никогда раньше не был большим поклонником Эмбиида, он только недавно начал по-настоящему ценить Джоэла, что должно быть по веской причине.
+7
0
+7
Ответ Григорий Ефимов
Единственное, что забыл Джей Джей - это обосновать, почему именно показатели 35+10+5 свидетельствуют о высочайшей эффективности. Почему например не 44+24+3, которые были у Уилта в сезоне 62-63? Почему вообще мы считаем 10 Эмбида, если у Уилта в сезоне 63-64 было 22 подбора за игру? У Эмбида было когда-то 35+22+5? Правильно, никогда не было и не будет. Но надо же за уши притянуть. И кстати с той статой Уилт не стал МВП, а стал им Оскар, с 31+11+9,9 - чутка до трипла в среднем не дотянул. А за два сезона до этого был у него сезонный трипл с 30+очков. Но это все, понятно, не считается. Кто они, а кто Эмбид...
Карим в 72 34,8+16,6+4,6.
+3
0
+3
Ответ Vishenka90
И единственное, что вы упустили, это 34 минуты Эмбиида по сравнению с 46 минутами у другого. И, кстати, я бы не назвал это "притянуть за уши", Джей-Джей никогда раньше не был большим поклонником Эмбиида, он только недавно начал по-настоящему ценить Джоэла, что должно быть по веской причине.
Я этого не упускал, я это прочитал у Реддика, и да, это действительно круто, делать такие цифры за 35 минут. Я просто не понимаю, почему вдруг именно эти цифры вдруг стали идеалом. Кажется что только потому, что их показывает Эмбиид, и выглядит это как подгон задачи под ответ. Смотрим стату Эмбида, находим у кого была такая же - ни у кого, значит Эмбид играет лучше всех в истории. Ну это же чушь. Сначала надо определиться, как определять эффективность, а уже от этого считать. Есть же специальные рейтинги для подсчета эффективности, почему им не следовать? Имхо, потому что задача изначально стоит показать величие Эмбида. Да, он крут, но вот именно здесь величие натягивается на глобус.

Ну и разница в минутах это знаете ли палка о двух концах. Эмбид просто физически не может играть по 46 минут за игру, а если попробует - его стата может и вырастет, но хватит его в таком режиме на пару недель, а дальше больничка. То что он играет меньше Уилта, скорее помогает ему набирать хорошие цифры, чем мешает.
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