Джоэл Эмбиид выдает лучший сезон в истории по эффективности в нападении среди тех, кому покорились 35 очков в среднем за регулярку

Джоэл Эмбиид показывает историческую эффективность в нападении.

Журналист Дэниел Олинджер представил график, на котором сравниваются сезоны, когда баскетболисту удалось удержать планку в 35 очков в среднем за регулярный чемпионат.

Олинджер использовал статистическую метрику Relative TS% – это разность показателя TS% игрока и среднего TS% по лиге. TS% (тру шутинг), в свою очередь, высчитывается по формуле: очки / 2 * (количество бросков с игры + количество штрафных бросков * 0,44).

В сезоне-2023/24 центровой «Филадельфии» выдает Relative TS% в 6,8%. Это лучший сезон в истории среди всех с не менее чем 35 очками в среднем за матч. На втором месте (6,5%) расположился Майкл Джордан в регулярке-1987/88, затем – два подряд сезона (5,7%; 1961-1963). Пятое место занял (5,6%) в регулярном чемпионате-2018/19.

«Главная мысль: сейчас находится на одном уровне с пиковыми и Уилтом Чемберленом, и это просто невероятно», – пишет журналист.

В 31 матче сезона камерунец набирает в среднем 35 очков, 11,4 подбора, 5,9 передачи, 1,9 блок-шота и 1,2 перехвата при 53,6% с игры и 88,6% c линии штрафных (11,9 попытки).