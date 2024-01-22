Джоэл Эмбиид выдает лучший сезон в истории по эффективности в нападении среди тех, кому покорились 35 очков в среднем за регулярку

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Кобе Брайант Филадельфия НБА Рик Бэрри Элджин Бэйлор Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид показывает историческую эффективность в нападении.

Журналист Дэниел Олинджер представил график, на котором сравниваются сезоны, когда баскетболисту удалось удержать планку в 35 очков в среднем за регулярный чемпионат.

Олинджер использовал статистическую метрику Relative TS% – это разность показателя TS% игрока и среднего TS% по лиге. TS% (тру шутинг), в свою очередь, высчитывается по формуле: очки / 2 * (количество бросков с игры + количество штрафных бросков * 0,44).

В сезоне-2023/24 центровой «Филадельфии» выдает Relative TS% в 6,8%. Это лучший сезон в истории среди всех с не менее чем 35 очками в среднем за матч. На втором месте (6,5%) расположился Майкл Джордан в регулярке-1987/88, затем – два подряд сезона Уилта Чемберлена (5,7%; 1961-1963). Пятое место занял Джеймс Харден (5,6%) в регулярном чемпионате-2018/19.

«Главная мысль: Джоэл Эмбиид сейчас находится на одном уровне с пиковыми Майклом Джорданом и Уилтом Чемберленом, и это просто невероятно», – пишет журналист.

В 31 матче сезона камерунец набирает в среднем 35 очков, 11,4 подбора, 5,9 передачи, 1,9 блок-шота и 1,2 перехвата при 53,6% с игры и 88,6% c линии штрафных (11,9 попытки).

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3 комментария
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Сезон еще не окончился, так что может и не обойти Джордана в итоге
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Хейтеры, вы где?) ау?! Уроки еще делаете что ли?!)
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88,6 из за дуги это мощно))
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