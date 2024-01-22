Шон Эллиотт: «Вембаньяма – один из двух самых сообразительных подростков, которых я видел в деле. Второй, конечно же, Леброн Джеймс»

Шон Эллиотт оценил потенциал первого номера драфта НБА-2023.

« – один из двух самых сообразительных подростков, которых я видел в деле. Второй, конечно же, Леброн Джеймс. Эти двое сразу приходят на ум. И я должен сказать, что у Виктора более высокий баскетбольный IQ, чем у Кобе Брайанта в том же возрасте. Виктор очень смышленый. Он любит читать в свободное время. Обычно молодые игроки свободное время проводят за видеоиграми. Виктор уже очень умный и сосредоточенный на своих целях молодой человек.

Ему еще многому предстоит научиться. Но нельзя сказать, что он пришел сюда совсем «сырым» и неготовым. Он получил несколько хороших наставлений, и тренеры подсказали ему, на что обратить внимание и как это усвоить.

Мы станем намного лучше, потому что мы все лучше понимаем Виктора и то, каким он может стать. После перерыва на Уик-энд всех звезд команды, кажется, немного успокаиваются и становятся такими, какие они есть. Мы будем задействовать Вемби еще чаще, и наши игроки еще лучше к нему приспособятся.

Я не люблю говорить о победах и поражениях, но мы точно станем чаще побеждать, и люди увидят, какой командой мы можем быть», – поделился бывший игрок в разговоре с The Athletic.