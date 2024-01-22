Шон Эллиотт: «Вембаньяма – один из двух самых сообразительных подростков, которых я видел в деле. Второй, конечно же, Леброн Джеймс»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Шон Эллиотт оценил потенциал первого номера драфта НБА-2023.

«Виктор – один из двух самых сообразительных подростков, которых я видел в деле. Второй, конечно же, Леброн Джеймс. Эти двое сразу приходят на ум. И я должен сказать, что у Виктора более высокий баскетбольный IQ, чем у Кобе Брайанта в том же возрасте. Виктор очень смышленый. Он любит читать в свободное время. Обычно молодые игроки свободное время проводят за видеоиграми. Виктор уже очень умный и сосредоточенный на своих целях молодой человек.

Ему еще многому предстоит научиться. Но нельзя сказать, что он пришел сюда совсем «сырым» и неготовым. Он получил несколько хороших наставлений, и тренеры подсказали ему, на что обратить внимание и как это усвоить.

Мы станем намного лучше, потому что мы все лучше понимаем Виктора и то, каким он может стать. После перерыва на Уик-энд всех звезд команды, кажется, немного успокаиваются и становятся такими, какие они есть. Мы будем задействовать Вемби еще чаще, и наши игроки еще лучше к нему приспособятся.

Я не люблю говорить о победах и поражениях, но мы точно станем чаще побеждать, и люди увидят, какой командой мы можем быть», – поделился бывший игрок НБА в разговоре с The Athletic.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Походу Шону что-то известно. Неужто Атланта обратно пики хочет и Янга не жалко?)
+1
0
+1
Респект Эллиотту, помню его.
+1
0
+1
Аминь
+1
0
+1
Дончич вошёл в чат)) с первого же года на уровне аллстара влетел в лигу, по большей части за счёт интеллекта и скиллов.
+1
0
+1
Ответ Hobotok
Походу Шону что-то известно. Неужто Атланта обратно пики хочет и Янга не жалко?)
Мне как болельщику Спёрс снится, что Халибертон пришел в Сан-Антонио.
Это мечта, но пусть хотя бы во сне я буду максимально счастлив)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий