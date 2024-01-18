Дарко Раякович: «Сегодня начали матч с комбинации Деяна Милоевича»

Дарко Раякович посвятил победу над «Майами» Деяну Милоевичу.

Главный тренер « » после матча против «Майами» (121:97) заявил, что посвящает эту победу ассистенту главного тренера «Голден Стэйт» Деяну Милоевичу, который скончался вчера после сердечного приступа.

«Я сказал своим ребятам, что люблю их.

В стартовой атаке мы разыграли комбинацию ATO, которая была в тетради моего друга Деки. Я научился этой комбинации у него. Это он привнес ее в и в «Голден Стэйт». Я украл ее у него.

Сегодня мы начали матч с этой комбинации, и нам удалось набрать очки. Я посвятил эту победу нашей команде и Деки», – сказал сербский тренер.

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