Дарко Раякович: «Сегодня начали матч с комбинации Деяна Милоевича»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Баскетбол - видео Деян Милоевич Дарко Раякович Баскетбол

Дарко Раякович посвятил победу над «Майами» Деяну Милоевичу.

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович после матча против «Майами» (121:97) заявил, что посвящает эту победу ассистенту главного тренера «Голден Стэйт» Деяну Милоевичу, который скончался вчера после сердечного приступа.

«Я сказал своим ребятам, что люблю их.

В стартовой атаке мы разыграли комбинацию ATO, которая была в тетради моего друга Деки. Я научился этой комбинации у него. Это он привнес ее в НБА и в «Голден Стэйт». Я украл ее у него.

Сегодня мы начали матч с этой комбинации, и нам удалось набрать очки. Я посвятил эту победу нашей команде и Деки», – сказал сербский тренер.

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1 комментарий
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АТО это after timeout я предположу
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