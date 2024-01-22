Кайл Лаури вновь вышел со скамейки: «В последние пару недель играл не очень хорошо. Тренеры приняли решение сделать перестановки»

Теги Кайл Лаури Майами НБА Баскетбол

Кайл Лаури во втором матче подряд вышел со скамейки запасных.

После первой игры Лаури заявил, что «надеется, это всего лишь один матч», и он «продолжит демонстрировать свой уровень».

После сегодняшнего поражения от «Орландо» разыгрывающий «Майами» признал, что находится не в лучшей форме. Он набрал 2 очка за 25 минут на паркете, реализовав 1 из 9 с игры.

«Как профессионал, я, конечно, разочарован. В последние пару недель играл не очень хорошо. Тренеры приняли решение сделать перестановки и кое-что изменить», – сказал Лаури.

По информации СМИ, «Хит» пытаются обменять истекающий контракт Лаури перед дедлайном. За этот сезон защитник заработает 29,7 млн долларов.

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2 комментария
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Чем сильнее Хит пытаются его сбагрить, тем хуже он начинает играть. Хотя хуже некуда за такие деньги
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С Орландо он продемонстрировал свой высокий уровень..
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