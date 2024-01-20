«Стоит присмотреться к «Хит». «Майами» попытается провести сделку перед дедлайном, Кайл Лаури и Никола Йович доступны для обмена

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами Бруклин НБА Никола Йович Крис Хэйнс Баскетбол

«Майами» нацелен на проведение сделки перед дедлайном.

Об этом сообщил инсайдер Крис Хэйнс.

«Стоит присмотреться к «Бруклину». Стоит присмотреться к «Майами». Я слышал, что эти команды попробуют что-нибудь провернуть. 

У «Хит» есть привлекательный контракт Кайла Лаури», – рассказал Хэйнс.

У Лаури истекающий контракт на 29,7 миллиона долларов. Клуб из Флориды также готов расстаться с молодым сербским форвардом Николой Йовичем.

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8 комментариев
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Ответ Максим Макеев
У «Хит» есть привлекательный контракт Кайла Лаури», – рассказал Хэйнс. норм рофл
Так платёжку можно почистить прилично. От ненужных зарплат.
Контракт истекающий у Лаури
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Ответ Pomor191
Да, лучше бы второго после Лауры тупицу Хирру отдали. Или уж всех троих тогда с пиками за Янга и Мюррея/ Богданку
реалиста видно издалека )
+2
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+2
Я не хочу верить в трейд йовича
+1
0
+1
У «Хит» есть привлекательный контракт Кайла Лаури», – рассказал Хэйнс.

норм рофл
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Да возьмите уже хоть кого, от игры хитяр просто жутко, насколько она сейчас ограничена, безыдейна и убога
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Ответ AEZAKMI228
Я не хочу верить в трейд йовича
Да, лучше бы второго после Лауры тупицу Хирру отдали. Или уж всех троих тогда с пиками за Янга и Мюррея/ Богданку
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Ответ китайский обозреватель
реалиста видно издалека )
Ну может я и размечтался, но Янг закис совсем и нужен ли он Хоукс, не факт. Без него выигрывают. Так что Лаури Хирро и пики за него вполне м.б. Прикольно, если сбудется
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Ответ Pomor191
Ну может я и размечтался, но Янг закис совсем и нужен ли он Хоукс, не факт. Без него выигрывают. Так что Лаури Хирро и пики за него вполне м.б. Прикольно, если сбудется
Батлер, Адебайо, Янг, Мюррей... как будто сладко, но мне думается, что даже если гипотетически представить такой союз, эго Янга было бы очень непросто подстроить под альфу Батлера. Готов ли Янг быть второй звездой в какой бы то ни было команде?
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