«Стоит присмотреться к «Хит». «Майами» попытается провести сделку перед дедлайном, Кайл Лаури и Никола Йович доступны для обмена

«Майами» нацелен на проведение сделки перед дедлайном.

Об этом сообщил инсайдер Крис Хэйнс.

«Стоит присмотреться к « ». Стоит присмотреться к « ». Я слышал, что эти команды попробуют что-нибудь провернуть.

У «Хит» есть привлекательный контракт », – рассказал Хэйнс.

У Лаури истекающий контракт на 29,7 миллиона долларов. Клуб из Флориды также готов расстаться с молодым сербским форвардом .