«Стоит присмотреться к «Хит». «Майами» попытается провести сделку перед дедлайном, Кайл Лаури и Никола Йович доступны для обмена
«Майами» нацелен на проведение сделки перед дедлайном.
Об этом сообщил инсайдер Крис Хэйнс.
«Стоит присмотреться к «Бруклину». Стоит присмотреться к «Майами». Я слышал, что эти команды попробуют что-нибудь провернуть.
У «Хит» есть привлекательный контракт Кайла Лаури», – рассказал Хэйнс.
У Лаури истекающий контракт на 29,7 миллиона долларов. Клуб из Флориды также готов расстаться с молодым сербским форвардом Николой Йовичем.
Контракт истекающий у Лаури
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