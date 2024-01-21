Кайл Лаури о выходе со скамейки: «Надеюсь, это всего лишь одна игра, и я продолжу демонстрировать свой уровень». У защитника 5,1+3,5 в последнем месяце

Теги Кайл Лаури Майами НБА Баскетбол

Кайл Лаури не вышел в стартовом составе против «Атланты».

«Тренерский штаб решил, что мне стоит выйти со скамейки запасных. Надеюсь, это всего лишь одна игра, и я смогу вернуться в стартовый состав и продолжить демонстрировать свой уровень, как я и делал в этом сезоне», – заявил Лаури в послематчевом интервью.

37-летний защитник набирает в среднем 8,4 очка, 4 передачи и 3,5 подбора, реализуя 43,4% с игры и 40% из-за дуги в сезоне-2023/24.

Начиная с 20 декабря, показатели Лаури составляют в среднем 5,1 очка и 3,5 передачи при 39,6% с игры и 25% трехочковых. За этот сезон защитник заработает 29,7 млн долларов.

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3 комментария
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Даже Пол и Расс перешли на скамейку, а Лаури до сих пор считает себя стартом 🤷🏽‍♂️
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Уедешь на мюррея и богдановича
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