Легионеры «Маккаби Тель-Авив» отказались возвращаться в Израиль после матча Евролиги

Легионеры тель-авивского «Маккаби» отказались возвращаться в Израиль.

Как объявил клуб, после поражения от « » (92:98) в иностранные баскетболисты « » провели встречу с руководством и заявили, что отказываются лететь в Израиль.

Впереди у «Маккаби» две встречи в чемпионате страны. На паркет выйдут только израильские игроки, сообщает пресс-служба команды.