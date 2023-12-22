Легионеры «Маккаби Тель-Авив» отказались возвращаться в Израиль после матча Евролиги
Легионеры тель-авивского «Маккаби» отказались возвращаться в Израиль.
Как объявил клуб, после поражения от «Црвены Звезды» (92:98) в Евролиге иностранные баскетболисты «Маккаби» провели встречу с руководством и заявили, что отказываются лететь в Израиль.
Впереди у «Маккаби» две встречи в чемпионате страны. На паркет выйдут только израильские игроки, сообщает пресс-служба команды.
А контракты?
Или, может, им "позволят" разорвать контракт в одностороннем порядке?
Они из-за войны живут в Белграде,там же проводят "домашние" матчи Евролиги. Они никуда возвращаться не должны.Некоторые легионеры должны были полететь в Израиль на 2 матча местной лиги,но они отказались.
Главная причина понижение им зарплат до 15% из-за убытков несущих клубом и по согласованию с профсоюзом игроков Евролиги.
Формальный повод - хотят провести Рождество вместе с семьями также живущими в Белграде.